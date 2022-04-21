الإرصاد: رياح مثيرة للغبار بأجزاء من شمال وغرب البلاد والبحر الاحمر





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوي أن تتواصل درجات الحرارة العظمى انخفاضها الطفيف فى شمال البلاد ، بينما تواصل الصغرى انخفاضها لتشمل أنحاء البلاد .

ومن المتوقع نشاط لرياح مثيرة للغبار والأتربة فى أجزاء من شمال وغرب البلاد ، وأجزاء من ولاية البحر الأحمر ، ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة في أجزاء من شرق ، جنوب الأواسط وجنوب البلاد.

واشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس للـ 24 ساعة المقبلة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم مرتفع جوي شمال أفريقيا يمتد ليشمل شمال غرب البلاد ، تعمق منخفض السودان الحراري والفاصل المداري الذي يمر شمال كسلا ، ودمدني ،جنوب الخرطوم ،الأبيض وشمال كادقلي.

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافيا ومشمسا فى كل من الفاشر ، الأبيض ،كوستي، نيالا، زالنجي ،الضعين وبابنوسة ،وسيكون الطقس غانماً جزئياً فى كل من الدويم، رشاد وكادقلي، ويكون الطقس غانماً كلياً في كسلا ، حلفا الجديدة والدمازين ، وزخات خلال فترة الليل في ودمدني والقضارف.

ومن المتوقع أن تنشط حركة الرياح فى وادي حلفا ، أبوحمد ، بورتسودان ، شلاتين ، دنقلا ، كريمة ،عطبرة ،شندي الخرطوم ،سنار ، الجنينة ، أم بنين ،أبونعامة والنهود ، ومن المتوقع أتربة مثارة في حلايب .

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