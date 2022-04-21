غوغل تطلق تطبيقا لتحويل البيانات من آيفون لهاتف أندرويد





أطلقت شركة “غوغل” (Google) التطبيق “سويتش تو أندرويد” (Switch to Android) الجديد، الذي يتيح للمستخدم إمكانية تحويل بياناته من هواتف آيفون إلى هواتف أندرويد.

ففي الأسبوع الماضي، اكتشف موقع “تيك كرانش” (TechCrunch) لأول مرة تطبيق “التبديل إلى أندرويد” الذي تم الترويج له منذ فترة طويلة لمستخدمي “آي أو إس” (iOS) وتم نشره بهدوء على متجر التطبيقات.

وبدأ طرح التطبيق للجمهور الاثنين الماضي، كما تخبرنا غوغل، متوقعة أن يصل هذا التطبيق إلى 10% من المستخدمين بنهاية الثلاثاء 19 أبريل/نيسان الجاري، و100% من المستخدمين خلال الأسبوعين المقبلين.

ويساعد التطبيق المستخدمين على ترحيل المحتوى المهم -مثل جهات الاتصال والتقويمات والصور ومقاطع الفيديو- من آيفون إلى جهاز أندرويد الجديد.

وكان التطبيق موجودا من الناحية التقنية، إلا أنه لم يكن متاحًا “رسميًا” لمستخدمي متجر آبل عن طريق البحث. والآن، هذا يتغير، كما تقول الشركة الأميركية.

وأوضحت غوغل أن التطبيق يتيح نقل جهات الاتصال وإدخالات التقويم والصور ومقاطع الفيديو مباشرة إلى هاتف أندرويد الذكي، علما بأنه يمكنه فقط نقل الصور المخزنة على جهاز آيفون ومن دون الملفات التي تم تخزينها فقط بمكتبة صور “آي كلاود” (iCloud).

ومن أجل نقل الرسائل القصيرة “إس إم إس” (SMS) والتطبيقات أو تحميل التطبيقات المتاحة أوتوماتيكيا من متجر “غوغل بلاي” (Google Play) لابد من توصيل آيفون بهاتف أندرويد باستخدام كابل.

ويتعين على المستخدم إيقاف تشغيل “آي مسج” (iMessage) بحيث تصل الرسائل النصية بشكل صحيح ونقل بيانات “آي كلاود” إلى “غوغل درايف” (Google Drive). علما بأن هذه العملية تتم عبر متصفح الويب.

وتقول غوغل إنها تخطط لإضافة دعم لمزيد من أنواع البيانات إلى التطبيق خلال الأشهر العديدة القادمة.

وسيؤدي نقل البيانات من آيفون عبر التطبيق الجديد إلى دعم هواتف “غوغل بكسل” (Google Pixel) في البداية، ولكنه سيضيف دعمًا لمصنعي هواتف أندرويد الآخرين في وقت لاحق.

ويأتي الإطلاق ضمن الجهود الأخرى التي تبذلها غوغل لتسهيل نقل المحتوى الخاص بها إلى النظام الأساسي والخدمات الخاصة به من خلال التطبيقات.

ويتضمن هذا التحديث الأخير لتطبيق صور غوغل الذي قدم طريقة لمالكي الأجهزة المحمولة لنسخ الصور من خدمات التخزين السحابية المنافسة، بما في ذلك آي كلاود و”فيسبوك” (Facebook) وغيرها.

الجزيرة نت