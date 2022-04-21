مصر.. السجن 5 سنوات لرجل أعمال في قضية “تهريب آثار”





أصدرت محكمة مصرية، الخميس، حكما أوليا بالسجن 5 سنوات بحق رجل الأعمال حسن راتب، إثر إدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تهريب الآثار للخارج”.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن “محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة النائب البرلماني السابق علاء حسانين و4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم”.

وأضافت أن المحكمة قررت أيضا “معاقبة رجل الأعمال حسن راتب و17 متهما آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، مع غرامة مليون جنيه (نحو 55 ألف دولار) لكل مدان”.

وأرجعت الأحكام والغرامات إلى “إدانة جميع المتهمين بتهريب الآثار إلى خارج البلاد”.

وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول 2021، قرر النائب العام حمادة الصاوي، إحالة راتب و22 آخرين إلى محاكمة عاجلة، بتهمة “تأليف تشكيل عصابي لتهريب الآثار إلى الخارج”.

ونفى راتب وحسانين هذه التهمة أثناء التحقيقات، ويحق لهما الطعن على الحكم، وفق القانون المصري.

وراتب رجل أعمال سبعيني لمع اسمه ضمن مجموعة رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981 ـ 2011).

ويمتلك راتب استثمارات محلية ضخمة، وهو أحد أقدم من امتلكوا قناة فضائية خاصة في مصر، وهي “المحور” (مالكها السابق).

وفي يونيو/ حزيران 2021، ألقي القبض على راتب، بعد أيام قليلة من توقيف حسانين وآخرين، بتهمة “تشكيل عصابة للاتجار بالآثار، وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية

العربية نت