(نجمة كبيرة) مثل الممثلة المصرية وملكة الجمال (داليا البحيري) تواضعت عندما زارت السودان





يا جماعة استهدوا بالله .. السودان ده ذاتو كدولة ما (نجم).. والله صحي (ما نجم).. عشان كده (نجمة كبيرة) مثل الممثلة المصرية وملكة الجمال (داليا البحيري) لما تتواضع وتزور السودان في الشمس الحارة دي.. والكهرباء القاطعة دي.. والبلد الوسخانة دي.. مفروض ما نتنمر على بعض ومفروض نعاين لحالنا الخلانا كده..

(بلد ما نجم وبلا نجوم) في شتى المجالات.. اقعدوا في الواطة وارتو لى حالكم بدل قلة الادب دي.. مصر دي (بلد نجم) و(قمر) و(دنيا) وامها ذاتو.. ما تحرجونا ساكت مع الضيوف..

شكرا قناة البلد على تحريك الساكن، في بلد (ساكنة بالايجار) وبتشتم في الجيران.

ايمن كبوش