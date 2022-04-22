شاهد بالفيديو.. رشدي الجلابي يخرج عن طوره ويكسر الأستوديو ويعتدي على إعلامي بعد إدخاله في (الفتيل) ومتابعون: (رشدي طلع همباتي)





ظهر المؤثر السوداني رشدي الجلابي بصورة غير التي شاهده بها متابعي مواقع التواصل الاجتماعي التي اشتهر فيها, وذلك بعد وقوعه في فخ (الكاميرا الخفية).

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهر الجلابي كضيف في برنامج المقالب الشهير (الفتيل) الذي يقدمه الإعلامي مصعب سومي الشهير باسم (زول سغيل).

فكرة البرنامج تقوم على خداع النجوم عبر استدراجهم لأحد المطاعم بالخرطوم للاتفاق حول عمل مع مستثمر أجنبي صاحب نفوذ. وبعد ذلك ينسحب المستثمر ويظهر مقدم البرنامج وهو متخفي ليطالب بحساب الأكل.

صاحب المقلب والذي يظهر متخفي قام باستفزاز رشدي الجلابي بصورة واضحة, وهو ما دفع رشدي الجلابي للخروج عن طوره والاعتداء على زول سغيل بالضرب وبتكسير كل ما هو موجود بالمطعم المستخدم كأستوديو, الأمر الذي جعل المعلقون يكتبون (رشدي طلع همباتي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين