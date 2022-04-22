بعد غياب دام سنتين.. فتح أبواب الاعتكاف في الحرمين الليلة





بعد غياب دام سنتين، عاد مئات المسلمين لإحياء سنة الاعتكاف في المسجدين الحرام والنبوي، اقتداءً بالسنة النبوية. وتوجه المعكتفون في المسجد الحرام بخشوع مع غروب شمس أمس، بداية العشر الأواخر، إلى قبو توسعة الملك فهد -رحمه الله- المكان المخصص للاعتكاف. ولا يسمح لغيره من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته بحسب ضوابط واشتراطات رئاسة الحرمين وفق معايير محددة. وأشرف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، على الاستعدادات الأخيرة بعودة إحياء سنة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وضمان استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمي للرئاسة. وقال الرئيس العام، في كلمته بمناسبة دخول العشر الأواخر: احرصوا على تحرّي ليلة القدر في العشر الأواخر عسى أن يمنّ الله عليكم بإدراك فضلها فهي ليلةً خير من ألف شهر وتعدل أربعًا وثمانين سنة، مؤكدًا جاهزية الرئاسة الكاملة لعشرة العتق من النار.

كما عقد الشيخ “السديس” سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الرئاسة للتهيئة لأول جمعة في العشر الأواخر غدًا وتسخير الجهود لاستقبال القاصدين والمعتمرين. وقال الشيخ “السديس”: تُقام صلاة التهجد بالمسجد الحرام عند الساعة 12:45 صباحًا، كما ستكون ختمة القرآن الكريم في ليلة التاسع والعشرين في الوتر من صلاة التهجد، إن شاء الله. فيما نفذ مساعد الرئيس العام، الدكتور سعد المحيميد، جولة ميدانية في المسجد الحرام، بمشاركة قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، اللواء محمد بن عبد الله البسامي، لتفقد الخدمات داخل المسجد الحرام ومرافقه لاستقبال ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين خلال العشر الأواخر. وشملت الجولة صحن المطاف والمصليات المخصصة للنساء والرجال في مبنى المطاف وفي السطح، والمواقع المخصصة للمعتكفين والخدمات التي بها القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

كما نفذ الدكتور سعد المحيميد، جولة لتفقد المواقع المخصصة للمعتكفين بالمسجد الحرام مساء أمس، للتأكد من المواقع المخصصة والخدمات المقدمة للمعتكفين، من حيث توزيع الخزانات واستلام المعتكفين الخزائن المخصصة لهم، وسير آلية تقديم وجبات الإفطار والسحور وغيرها من الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لهم. وقال “المحيميد”: جرى تخصيص خزانة لكل معتكف، كما خصص للخزانات مكانًا في قبو توسعة الملك فهد عن يمين الداخل وعن يساره. ولفت إلى أن هناك مواقع خاصة للرجال وأخرى خاصة بالنساء، موضحًا أنه تم فتح باب الملك فهد (73) المؤدي إلى القبو لدخول أغراض المعتكفين، وبلغ عدد المعتكفين في المسجد الحرام نحو ألف معتكف.

والاعتكاف سنة، ومعناه لزوم المسجد لطاعة الله للتفرغ للعبادة. وتأتي أهمية سُنة الاعتكاف في شهر رمضان الجاري؛ كونها تعود بعد سنتين مجددًا في الحرمين الشريفين من توقفها، بسبب جائحة كورونا. وتعنى بخدمة الاعتكاف، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة للحرمين داخل المسجد الحرام، حيث استمر التسجيل الإلكتروني من 1 إلى 5 رمضان، عبر تطبيق الحرمين الشريفين أو موقع الرئاسة الإلكتروني. ويعرف الاعتكاف لغةً بلزوم الشيء، وحبس النفس عليه. أما شرعًا فيعرف الاعتكاف بلزوم المسجد لعبادة الله تعالى. ووضعت الوكالة آلية واضحة في خدمة المعتكفين، وتم تسليم تصاريح الاعتكاف والخزائن لهم إلى جانب تسليم تصاريح الاعتكاف.

وتتيح هذه الخدمة كل الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام من دخولهم وخروجهم وتخصيص مواقع مناسبة وتوفير خزائن خاصة لأمتعتهم. كما حذرت الرئاسة، من تعليق أي ملصقات داخل موقع الاعتكاف أو إعلانات أي تجمع لعفش وغيره، حيث سيتم إزالته وإخراجه من المسجد الحرام دون أدنى مسؤولية، وهناك مواقع خاصة للرجال وأخرى خاصة بالنساء. وينتهي الاعتكاف بغروب شمس آخر يوم من رمضان، والأفضل أن يكون الخروج صبيحة يوم العيد.

وسجلت وكالةً شؤون المسجد النبوي ثلاثة آلاف معتكف بالمسجد النبوي عبر تطبيق “زائرون”. وأكد الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية، رئيس لجنة الاعتكاف الشيخ عبد الله الحنيني، أنه تم تجهيز موقع الاعتكاف للرجال في السطح الغربي من المسجد النبوي وللنساء بالقسم الغربي مع توفير كل التسهيلات والتجهيزات للمعتكفين.

المصدر: سبق.