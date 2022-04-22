رجل يعض كلباً بوليسياً ويتسبب في نقله إلى مستشفى بيطري





أعلنت السلطات الأميركية أن رجلاً عض كلباً بوليسياً وطعنه شمال كاليفورنيا، بينما حاول الضباط اعتقاله الأربعاء. وقالت شرطة فيرفيلد إن الرجل بدا وكأنه تحت تأثير المخدرات.

ونُقل الكلب “كورت” إلى مستشفى بيطري لتلقي العلاج والتعافي في المنزل مع مدربه.

استدعي الضباط في البداية إلى منزل ضحية مسن بعد ظهر الأربعاء، بناء على بلاغ عن عملية سطو، وفق ما ذكر قسم الشرطة في منشور على موقع فيسبوك، ثم تلقى القسم بلاغاً من موظف في شركة أمازون، قال إن المشتبه به هدد بقتله وسرقة شاحنته التي يستخدمها في التوصيل.

وجد الضباط الرجل المشتبه به البالغ من العمر 44 عاماً يركض داخل منزل الضحية الأول. حاولوا إخراجه من المنزل، وفشلوا.

عندما دخلت الشرطة والكلب “كيه 9 كورت” إلى المنزل، احتك الكلب بالرجل الذي عضه في وجهه، وطعنه في جانبه الأيسر بسكين.

عولج الرجل في المستشفى من إصابات غير محددة. ولم يتضح ما إذا كانت الإصابات متعلقة بالكلب أو تعاطي المخدرات المزعوم. احتجز في سجن مقاطعة سولانو للاشتباه في ارتكابه جرائم سرقة، وسرقة سيارة، وإيذاء كلب بوليسي، وعرقلة ومقاومة موظف عام.

وتظهر سجلات السجن على الإنترنت أنه يواجه أيضاً انتهاكاً لإطلاق سراح مشروط في السابق.

العربي الجديد