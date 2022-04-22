مؤسس تيليجرام يحصل على الجنسية الإماراتية





حصل مؤسس تيليجرام بافل دوروف، الذي يعيش في دبي منذ 6 سنوات، على الجنسية الإماراتية، لتصبح تلك الجنسية الرابعة التي يحصل عليها الملياردير الروسي. وقال مصدر مقرب من “دوروف”، حصل دوروف على الجنسية الإماراتية في فبراير الماضي، مبيناً أنه يستخدم جوازي السفر الإماراتي والفرنسي في السفر ورحلات العمل. ويحمل دوروف جنسيات كل من روسيا، وفرنسا، والإمارات، وجزر سانت كيتس ونيفيس، التي تقع في منطقة البحر الكاريبي.

وكان دوروف قد افتتح مقر تيليجرام في دبي عام 2017، حيث أوضح أن قرار الانتقال جاء بسبب الإعفاءات الضريبية و”عدم الرغبة في العمل للحكومة 180 يوما في السنة”، في إشارة إلى رفض دفع الضرائب بنسب مرتفعة في دول أخرى.

المصدر: أخبار24.