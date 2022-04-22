أرخص 10 دول يمكنك العيش فيها بأقل من ألف دولار شهرياً.. تعرّف عليها





في زمن الغلاء الفاحش هذه الأيام، أصبح العثور على دول ومدن رخيصة نسبياً من أجل العيش والعمل فيها أمراً بالغ الصعوبة؛ نظراً لارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الأولية ما يؤدي إلى جموح كبير في تكاليف المعيشة، لا سيما مع تراجع القدرة الشرائية في كثير من بلدان العالم.

فما هي أرخص 10 دول يمكنك العيش فيها بأقل من ألف دولار شهرياً؟

وفقاً لآخر تصنيف من موقع “ويلثي غوريلا” Wealthy Gorilla، يمكن اعتبار إندونيسيا أرخص دولة على هذا الصعيد، ضمن لائحة من 10 بلدان تضم على التوالي: بوليفيا، نيبال، فيتنام، الأرجنتين، بيرو، المكسيك، ماليزيا، تايلاند وكامبوديا، وذلك استناداً إلى نفقات الإقامة والمعيشة شهرياً ولشخص واحد يعيش بمفرده، من بلدان الشرق الأقصى إلى الجنة الاستوائية في أميركا الوسطى، علماً أنّ الأرقام الواردة في التقرير مجمعة من مصادر مختلفة مثل مجلة فوربس Forbes و”نوماد ليست” Nomad List و”ويكيبيديا”.

ماذا في التفاصيل؟

1 – إندونيسيا (340 دولاراً)

أرخص مكان للعيش إندونيسيا الواقعة بين المحيطين الهندي والهادئ، في جنوب شرق آسيا، وتُعد موطناً لنحو 17 ألف جزيرة، وهي أكبر دولة جُزرية في العالم ويبلغ عدد سكانها الإجمالي 264 مليون نسمة، ما يجعلها أيضاً رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

ومع ذلك، فإنّ ثمة أماكن معينة في إندونيسيا، مثل بالي وجاكرتا، يمكن مقارنتها بشكل أكبر من حيث السعر بالمدن الغربية الرئيسية الأخرى حول العالم، فيما يمكن لأماكن مثل Senggigi في لومبوك أن توفر لك نفقات الإقامة والمعيشة بأقل من 340 دولاراً شهرياً، إذ تدفع نحو 142 دولاراً إيجار لشقة استوديو بغرفة نوم واحدة، أو 12 دولاراً في الليلة للفندق.

بالنسبة للشراب والطعام، تدفع أقل من 0.89 دولاراً للبيرة و0.1 دولاراً لجوز الهند و0.71 دولاراً للقهوة و1.77 دولاراً لتناول وجبة في الخارج.

2 – بوليفيا (431 دولاراً)

بلد غير ساحلي يقع في الجزء الغربي من أميركا الجنوبية، يبلغ عدد سكانه الحالي نحو 11.05 مليون نسمة يعيشون على مساحة إجمالية تبلغ 1098581 كيلومتر مربع، عاصمتها سوكري، وهي مؤلفة من مجتمع متعدد الأعراق، بما في ذلك الهنود الأميركيون والأفارقة والآسيويون والأوروبيون والمستيزو، كما أنها خامس أكبر دولة في أميركا الجنوبية وتعدادها 27 بين أكبر دول العالم. الإسبانية هي اللغة الرسمية والسائدة في بوليفيا، ومع ذلك، هناك ثمة 36 لغة أصلية أخرى يجرى التحدث بها في البلاد.

إنّ شقة استوديو بغرفة نوم واحدة في لاباز، وهي واحدة من أرخص مدن البلاد، تكلفك نحو 145 دولاراً شهرياً، أو 23 دولاراً في الليلة. وتبلغ تكلفة كل من البيرة والقهوة نحو دولار واحد، وبالتأكيد لن تكسر ميزانيتك عند تناول الطعام بالخارج، لأن الوجبة النموذجية ستكلفك دولارين فقط.

3 – نيبال (450 دولاراً)

تقل تكاليف المعيشة في نيبال عن 500 دولار شهرياً، وهي تقع في جنوب شرق آسيا، وأساساً في جبال الهيمالايا، لكنها تشمل أيضاً أجزاء في سهل الغانج الهندي، ويبلغ عدد سكانها الحالي 29.3 مليون شخص يعيشون على مساحة إجمالية تبلغ 147181 كيلومتر مربع. وتقع على حدود الصين والهند، وتحمل الرقم 48 من حيث عدد السكان وتحتل المركز 93 من حيث المساحة في العالم.

تدفع 164 دولاراً أميركياً مقابل شقة استوديو بغرفة نوم واحدة في بوخارا، إحدى أرخص مدن البلاد، أو نحو 23 دولاراً في الليلة الفندقية. وتكلفك بيرة واحدة نحو 1 دولار، والقهوة 0.73 دولار، ويمكن أن تكلف الوجبة 2.08 دولار.

4 – فيتنام (500 دولار)

تكلفك المعيشة في فيتنام 500 دولار أميركي شهرياً، فهي واحدة من أرخص البلدان في العالم حتى الآن، وتقع في أقصى الشرق في شبه جزيرة الهند الصينية في جنوب شرق آسيا، وتشترك في حدودها مع الصين ولاوس وكمبوديا. ويوجد فيها نحو 95.5 مليون شخص يعيشون على مساحة إجمالية 331212 كيلومتر مربع. ومع أنّ عاصمتها هانوي، إلا أنّ مدينة هوشي منه هي المدينة الأكثر اكتظاظاً.

عند اختيار مكان للإقامة في فيتنام، ستكلفك أرخص مدينة، نها ترانج، نحو 259 دولاراً شهرياً لشقة من غرفة نوم واحدة، أو 24 دولاراً في الليلة الفندقية. سعر القهوة يناهز 0.58 دولار والبيرة 0.86 دولار، مقابل 1.73 دولار لتناول وجبة في الخارج.

تعرّف إلى المدن الأكثر غلاءً ورخصاً بأسعار المنازل في 8 دول كبرى

في البلاد الكثير من الأشياء الرخيصة التي تبقيك مشغولاً، وبمجرد أن تعيش هناك لفترة، كما هي حال معظم الأماكن المدرجة في هذه القائمة، ستتمكن على الأرجح من العثور على أماكن إقامة وأنشطة أرخص.

5 – الأرجنتين (542 دولاراً)

الأرجنتين هي دولة أخرى تتحدث الإسبانية، وتقع في النصف الجنوبي من أميركا الجنوبية، تحدها تشيلي وبوليفيا وباراغواي والبرازيل وأوروغواي وجنوب المحيط الأطلسي وممر دريك. كما أنها ثامن أكبر دولة في العالم وثاني أكبر دولة في أميركا الجنوبية بعد البرازيل، حيث يبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلاً عن 44 مليون نسمة، وتغطي مساحة من البر الرئيسي تبلغ 2780400 كيلومتر مربع.

بمبلغ 542 دولاراً أميركياً شهرياً يمكنك تغطية نفقات إقامة ومعيشة لشخص واحد لمدة شهر كامل في واحدة من أرخص المدن في الأرجنتين، سالتا. وإذا كنت تفكر في العيش في الأرجنتين، عندها ستسعدك معرفة أنه يمكنك الحصول على شقة بغرفة نوم واحدة مقابل 100 دولار شهرياً، أو ما يقرب من 27 دولاراً في الليلة بحسب الوقت الذي تختاره خلال العام. وتكلفك الوجبة الخارجية نحو 1.7 دولار والبيرة 0.8 دولار والقهوة 0.55 دولار.

6 – بيرو (543 دولاراً)

تقع في الجزء الغربي من أميركا الجنوبية، ناطقة بالإسبانية وتحدها الإكوادور وكولومبيا والبرازيل وبوليفيا وتشيلي والمحيط الهادئ، ويبلغ عدد سكانها الحالي 32.17 مليون نسمة، موزعين على مساحة إجمالية قدرها 1285216 كيلومتر مربع، و73.7% من سكانها من الروم الكاثوليك والعملة هي “سول بيروفي جديد”.

متوسط تكلفة المعيشة يبلغ 543 دولاراً أميركياً في الشهر، وعند حجز مكان إقامتك، سوف تتطلع إلى إنفاق نحو 198 دولاراً لشقة من غرفة نوم واحدة في وسط المدينة، أو 24 دولاراً في الليلة الفندقية، وينطبق على مدينة أريكويبا. وتكلفك البيرة ذات الحجم العادي 1.47 دولار والقهوة 0.98 دولار ويمكن أن تصل تكلفة الوجبة الخارجية إلى 2.94 دولار.

7 – المكسيك (587 دولاراً)

تقع في أقصى جنوب الولايات المتحدة، ويحدها أيضاً المحيط الهادئ وغواتيمالا وبليز والبحر الكاريبي وخليج المكسيك، وهي خامس أكبر دولة في الأميركتين، وتغطي مساحة تقريبية 2000000 كيلومتر مربع، وتحتل المركز الـ13 بين أكبر الدول، ويبلغ عدد سكانها حالياً ما يزيد قليلاً عن 129 مليون شخص، ومكسيكو سيتي هي عاصمتها، و83% من سكانها كاثوليك وعملتها البيزو.

تكلفك شقة استوديو بغرفة نوم واحدة في واحدة من أرخص المدن في المكسيك، كويريتارو، نحو 256 دولاراً شهرياً، أو 24 دولاراً في الليلة الفندقية. ثمن البيرة 1.54 دولار مقابل دولار واحد للقهوة، و3.1 دولارات لتناول وجبة في الخارج.

8 – ماليزيا (588 دولاراً)

تقع في جنوب شرق آسيا ولها حدود مع سنغافورة وتايلاند وفيتنام وإندونيسيا، وتتكون من 13 ولاية و3 أقاليم فيدرالية، يفصلها بحر الصين الجنوبي إلى منطقتين متشابهتين، شبه جزيرة ماليزيا وشرق ماليزيا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 330803 كيلومترات مربعة، ويبلغ عدد سكانها 31.6 مليون نسمة وعاصمتها كوالالمبور.

عند حجز مكان للإقامة، تحتاج إلى نحو 209 دولارات شهرياً لشقة من غرفة نوم واحدة في واحدة من أرخص المدن، مثل كوتا كينابالو، أو 35 دولاراً في الليلة الفندقية. ويبلغ سعر البيرة 1.57 دولار والقهوة 0.6 دولار ووجبة العشاء الأساسية في الخارج مقابل 1.69 دولاراً.

9 – تايلاند (679 دولاراً)

تقع في وسط جنوب شرق آسيا وتضم 76 مقاطعة، وبمساحتها البالغة 513120 كيلومتراً مربعاً، تحتل المركز 50 بين أكبر الدول، ويتجاوز عدد سكانها بقليل 69 مليون نسمة. عاصمتها بانكوك وعملتها البات التايلندي و94.5% من السكان بوذيون. وتكلف شقة استوديو بغرفة نوم في واحدة من أرخص المدن، أودون ثاني، 199 دولاراً في الشهر، أو 40 دولاراً في الليلة الفندقية.

10- كمبوديا (812 دولاراً)

تقع كمبوديا في موقع مركزي في جنوب شرق آسيا، وتبلغ مساحتها نحو 181035 كيلومتراً مربعاً، وتحدها تايلاند ولاوس وفيتنام وخليج تايلاند. عاصمتها بنوم بنه ويبلغ إجمالي عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة. عملتها “رييل”، ونحو 97.7% من السكان يعتنقون البوذية.

تكلفة المعيشة رخيصة جداً، حيث تقل تكلفتها عن ألف دولار شهرياً. إذ يكلفك استئجار شقة استوديو صغيرة بغرفة نوم واحدة في واحدة من أرخص مدنها، سيهانوكفيل، نحو 246 دولاراً في الشهر، أو 32 دولاراً في الليلة الفندقية.