الكابتن السوداني مجتبى ربيع يـوسف.. قصة نجاة من حادث مأساوي





الكابتن مُجتبــى ربيع يـوسف.. قصة نجاة من حادث مأساوي

كل المعطيات والمؤشرات كانت تذهب في إتجاه التأكيد على أن الصغير “مُجتبــى ربيع يوسف الربيع” لن يبتعد عن مجال الطيران، فالقدر رسم ملامح مستقبله باكرا، فوالده ربيع يوسف _عليه الرحمة _ كان مهندس طيران بارع صاحب تاريخ باذخ، نشأ إبنه وهو يراه يحمل حقيبته في طريقه إلى رحلة داخلية او خارجية فكان أن رسخ هذا المشهد في ذهنه، وما جعله على مقربة من الطيران أمراً آخرا يتمثل في أن والده كان يصطحبه معه في الرحلات الجوية وهذا أسهم في توسيع مداركه وبدأ يتعرف على هذا المجال فقد سافر داخلياً مع والده إلى الأبيض، الجنينة، اما خارجيا فقد زار سوريا، مصر والكنغو التي كان والده يعمل فيها مسؤول عن فرع شركة عزة للطيران.

رحلة والده مع الطيران تعددت محطاتها منذ أن كان مهندس طيران بالقوات المسلحة ثم عمل في شركة عزة وألوك أير إلى أن حط رحاله بأكاديمية هاي لفل، ومن هنا بدأت علاقة الكابتن مُجتبــى الفعلية مع الطيران.

قبل أن نغوص في قصته التي شهدت حادث مأساوي بالطائرة التي كان يحلق بها بولاية جنوب كردفان، لابد من معرفة ملامح عامة عن حياة الكابتن مُجتبــى الذي أبصر النور في مدينة أبو عشر بولاية الجزيرة في الثلاثين من مارس ١٩٩٣م، ثم إنتقل مع أسرته إلى الخرطوم فكان أن استقر بهم المقام بمدينة أم درمان التي بدأ فيها مشواره الأكاديمي بمدرسة المعارف النموذجية الأساسية، فيما كانت مدرسة بشير محمد سعيد الثانوية معبره إلى أكاديمية هاي لفل للطيران، التي تعود قصته معها إلى أنه وعقب فراغه من إمتحانات الشهادة السودانية، طلب منه والده أن يرافقه إلى مشوار والذي كانت نهايته مقر الأكاديمية وطلب منه الإطلاع على عدد من الكتب ذات العلاقة بدراسة الطيران ليغرس في داخله بذرة عشق التحليق ليبدأ مشواره بتفوق كبير حيث نجح عام ٢٠١٢ في الحصول على رخصة الطيران الخاص.

وفي العام ٢٠١٤ أعلنت شركة (CPS) عن رغبتها في إستيعاب طيارين وكشفت عن إستعدادها تأهيل حملة رخصة الطيران الخاص إلى التجاري، وقرر مُجتبــى دخول المعاينات التي تمكن من إجتيازها بتفوق وتم إختياره وبجانبه رفيق دربه الكابتن حذيفة عثمان محمد صديق.

وبالفعل أوفت الشركة بما وعدت وذلك حينما وفرت لهم فرصة دراسة كورس الطيران التجاري بأكاديمية هاي لفل للطيران، وفي العام ٢٠١٩م إبتعثتهم الشركة الي جنوب أفريقيا حيث أكملوا دراسة الطيران، وبدأ مسيرته العملية في العام ٢٠١٤م حيث عمل في إدارة العمليات الجوية وهي الفترة التي أتاحت للكابتن مُجتبــى اكتساب خبرة كبيرة في الجانب الإداري والفني، وحينما حان وقت التحليق لتأهيلهم لقيادة طراز الانتنوف 2، شهد شهر نوفمبر ٢٠١٩م ابتعاثهم مجدداً خارج السودان إلى دولة الفلبين ليواصلوا مشوار رفع القدرات (Agriculture Rating).

وفي يوليو ٢٠٢٠م بدأ الكابتن مُجتبــى ربيع الطيران الفعلي علي الانتنوف 2 وكان بجانبه كابتن حذيفة عثمان وكابتن عاطف محمد عبدالله، حيث حلقوا بالطائرات طراز انتنوف ٢ في حملات الرش الصحي بالخرطوم ومروي، وغرب السودان لمكافحة الآفات الزراعية.

الكابتن مُجتبــى ربيع يـوسف.. قصة حادث مأساوي وغريب “2”

كل المعطيات والمؤشرات كانت تذهب في إتجاه التأكيد على أن الصغير “مُجتبــى ربيع يوسف الربيع” لن يبتعد عن مجال الطيران، فالقدر رسم ملامح مستقبله باكرا، فوالده ربيع يوسف (عليه الرحمة) كان مهندس طيران بارع صاحب تاريخ باذخ، نشأ إبنه وهو يراه يحمل حقيبته في طريقه إلى رحلة داخلية او خارجية فكان أن رسخ هذا المشهد في ذهنه، وما جعله على مقربة من الطيران أمراً آخرا يتمثل في أن والده كان يصطحبه معه في الرحلات الجوية وهذا أسهم في توسيع مداركه وبدأ يتعرف على هذا المجال فقد سافر داخلياً مع والده إلى الأبيض، الجنينة، اما خارجيا فقد زار سوريا ومصر، جوبا والكنغو التي كان والده يعمل فيها مسؤول عن فرع شركة عزة للطيران، فكان مضت الأيام وبات طيارا بارعا، غير أن حادث مأساوي أجبره على الهبوط اضطراريا ريثما يستعيد تمام عافيته ليعود مجدداً للتحليق.

في الحلقة الأولى أشرنا إلى تنفيذ الكابتن مُجتبــى عدد من المهام بمناطق متفرقة في إطار مكافحة الآفات بطائرة الانتنوف 2, في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر عام ٢٠٢٠ كان عليه التوجه بطائرة الانتنوف 2 إلى مدينة أبوجبيهة بولاية جنوب كردفان، وفي اليوم الثالث من وصوله توجه إلى منطقة السِراجية التي تقع إلى الجنوب من أبوجبيهة، حيث نفذ برنامج مكافحة أفات في عدد من الغابات.

وعقب إكمال مهمته مجدداً وجد أن عليه التحليق إلى جنوب ولاية جنوب دارفور وتحديداً منطقة قِريض التي قضي فيها ثلاثة أسابيع محلقاً في الأجواء لمكافحة الآفات، وقريباً منها عمل أيضاً في منطقة تبارك التي تقع على مقربة منها حقول فلُج البترولية بدولة جنوب السودان، وبعد ذلك كان يتحرك بطائرته بين السِراجية، تبارك وقِريض وهي مناطق زراعية بغرب البلاد.

كان كل شئ يمضي حسب الخطة الموضوعة والكابتن مُجتبــى يعمل بحماس كبير وجهد وافر، فعقب نهاية عمله بالسِراجية عاد إلى أبوجبيهة مرة أخرى للتزود بالوقود تاهباً لجولة جديدة من التحليق وهذه المرة كان عليه الطيران فوق سماء منطقة هبيلا الغنية بجنوب كردفان وكان ذلك في يوم ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٠، ولكن مدير إدارة وقاية النباتات بمحلية أبوجبيهة المهندس جار النبي الضوء طلب منه في ذات اليوم وقبل توجهه إلى هبيلا أن يؤدي مهمة المكافحة في إحدى الغابات، وبالفعل أجرى مسح جوي وحصل على إحداثيات الغابة تمهيداً لاداء المهمة في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي ليغادر حسب خطته بعدها في منتصف النهار إلى هبيلا.

وفي يوم ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠ الذي لا يمكن أن يسقط عن ذاكرة الكابتن الشاب، وعند الساعة الرابعة والنصف صباحاً وبعد تزويد الطائرة بالوقود والمبيد، وتم إجراء المراجعة النهائية لصلاحية وعمل الطائرة، بدأ الإقلاع في المدرج الترابي من الشمال إلى الجنوب، حتى ذلك الوقت كان كل شئ يمضي بترتيب ولم يضع الكابتن مفاجأة غير سارة في حساباته، وعند الساعة الرابعة وست وأربعون دقيقة أقلع بِـطائرته، وكانت خطته ترتكز علي أن أول خيوط الفجر تبزغ بعد ثمانية عشر دقيقة وهذا هو الوقت المحدد لوصوله الغابة الذي يتزامن مع تحرك الطيور لغزو المحاصيل المزروعة.

وبعد إقلاع ناجح لم تتجاوز الطائرة الإثنين كيلو، فجأة ودون سابق إنذار تعرضت الطائرة لإطلاق نار من سلاح دوشكا، لتشب نيران في الجزء الخلفي منها، ورغم أن هذا موقف عصيب يُربك الطيار لأنه مباغت وخارج توقعاته، إلا أن الكابتن مُجتبــى أظهر رباطة جأش وتماسك وقرر العودة مجدداً والهبوط، ولكن للأسف مرة أخرى تم إصابة الطائرة في مقتل حيث صادفت هذه المره الكيبلات الخلفية وجراء ذلك فقد التحكم في الطائرة بصورة شبه شاملة، وهنا سأله مرافقه المهندس جار النبي ماذا سيفعل؟! فقال: سنسعي للهبوط غير أن الإصابة الثانية كانت مؤثرة على الطائرة، وهذا جعلها فجأة تتجه إلى الشرق الجغرافي بذات سرعتها مع محاولات من الكابتن الشاب لموازنتها حتى لا تنقلب في الجو، وفي ظرف سبعة دقائق بين التحليق وإصابة الطائرة ومحاولة الهبوط وفي ظل أجواء مرعبة لم يجد الكابتن مُجتبــى غير تقليل قوة الدفع حتى تتراجع سرعة الطائرة إلى أدنى مستوي وكان كل هدفه أن تهبط الطائرة على مقدمتها.

وفي ظل ظروف بالغة التعقيد أيقن الكابتن مُجتبــى ومرافقه المهندس جار النبي وفي خضم تهاوي الطائرة إلى الأرض بسرعة كبيرة أن أيامهما في الحياة قد إنتهت ولم يجدا غير ترديد الشهادة إستعداداً لإستقبال الموت الذي كان يحلق من كل الاتجاهات، لتهبط الطائرة بمقدمتها بقوة على الأرض وإنجرارها على الأرض مسافة لا تقل عن ٥٠ متر وينكسر على أثر ذلك أحد عجلات الهبوط الأمامية وتدور بهما ١٨٠ درجة، وبالتزامن مع ذلك وصل لهيب النيران المشتعلة إلى مستودعات الوقود ليحدث إنفجار هائل وضخم تسبب في دفع الكابتن ومرافقه بقوة خارج الطائرة حيث إخترقا السقف.

لتمضي الدقائق بطيئة وحزينة ، وكانت المحصلة إستشهاد المهندس جار النبي الضوء طوقان الذي جاء سقوطه على عنقه (مدير وقاية النباتات أبوجبيهة)، وشاءت إرادة الله أن يدفع الإنفجار الكابتن بمقعده بسبب حزام الأمان إلى خارج الطائرة فـوقع بعنف على الأرض وقذف به الإنفجار على بعد أمتار شمال غربي الطائرة، ليتعرض لعدد من الإصابات بعد فقدانه الوعي أثر اصطدام رأسه بسقف قمرة القيادة، حيث تعرضت قدمه اليُمنـى للكسر وخلع مفصل الركبة، بالإضافة إلى إرتجاج في الفص الأمامي من المخ، علاوة كسر ١١ من أضلاعه، وأربعة كسور في عظام الوجه، وعدد من الجروح والحروق.

بعد ثلث ساعة تم إسعافه إلى مستشفى أبوجبيهة الذي لم تكن لديه الإمكانيات المطلوبة للتعامل مع هكذا حوادث، فكان أن تحركت الطائرة الثانية التي يقودها زميله الكابتن محمد طه الحبر التي تتبع لذات الشركة وعلى متنها كابتن مُجتبــى وجثمان الشهيد المهندس جار النبي عند منتصف نهار يوم الحادث إلى الخرطوم حيث هبطت في الأبيض لإنزال الجثمان، ثم وصلت الطائرة إلى الخرطوم عند السادسة مساءاً ومباشرةً توجهت سيارة الإسعاف من المطار إلى مستشفى علياء بأم درمان التي ظل طريحا فيها للتعافي حتى أواخر شهر نوفمبر إلى أن تجاوز مرحلة الخطر، وبعد ذلك قرر سفره إلى القاهرة التي كانت الخيار الوحيد بسبب الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا، فكان أن قابل إستشاري العظام وإصابات الملاعب الدكتور أحمد عبدالعزيز، وظل مدة أحد عشر شهراً بالقاهرة وبعد ذلك عاد إلى السودان لأسباب خاصة، ويتوقع بنهاية هذا العام أن يبلغ تمام عافيته _بإذن الله_ ورغم هول ما تعرض له وفداحة الحادث إلا أن الكابتن مُجتبــى يبدو أنه قد لملم جراحاته وتدثر بالأمل وقوة الإرادة، قرر العودة مجدداً إلى التحليق بإذن الله.

وفي الوقت الذي يستعد فيه الكابتن مُجتبــى نفسياً وبدنياً للتحليق بنهاية هذا العام _ بعونه تعالي _، فإن ثمة إستفهامات ما تزال تحيط بهذا الحادث الذي ورغم مرور فترة ليست قصيرة على وقوعه إلا أنه يكتنفه الغموض لجهة أن الحكومة والطيران المدني وكل الجهات ذات الصلة لم تحدد الجهة التي أطلقت الرصاص أو الأشخاص الذين يقفون وراء الحادث الذي جاء عقب أربعة أيام فقط وقتها من توقيع إتفاق السلام بجوبا وحدث في منطقة ليس بها قوات تحمل السلاح ضد الحكومة ولا متفلتين، حاولنا تبديد هذه الضبابية ولكن ضاعت جهودنا سدى وذهبت إدراج الرياح، ويظل السؤال قائماً من الذي أطلق النيران على الطائرة وهل توصلت إليه السلطات المختصة؟

صديق رمضان

طيران بلدنا