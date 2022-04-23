شاهد بالفيديو: اغاني واغاني 2022 | الحلقة الحادية والعشرون 21





أغاني و أغاني – ٢٠٢٢

( ٢١ )

العلاقة بين فن الغناء و فن المديح النبوي الشريف ، و هي علاقة قديمة متجددة ، حيث أن فن الغناء السوداني و في نسخته التأسيسية التي صنعت النقلة الشهيرة بعد إضراب ( الطنابرة ) و التي أطلق عليها الأستاذ الاعلامي الكبير صلاح أحمد محمد صالح مسمى ( أغنية الحقيبة ) و التي أستقى مسماها من حقيبته التي جمع فيها إسطونات الرواد ، و من ثم سار على نهجه اللاحقون و صار مسمى الحقيبة هو المسمى الأوحد لتمييز غناء تلك الحقبة الذي تأثر بطريقة نظم المديح و ألحانه و أثر فيه لاحقاً .



المستغرب عدم مشاركة الفنان مأمون سوار الدهب في حلقة تعد من باب اللعب في ملعبه ، فمأمون سوار الدهب مادح ضل طريقه إلى مكانة لم تبلغ الغناء و لم تتجاوز المديح .

الفنان الشاب محمد دفع الله قدم في مستهل الحلقة بأنشودة للقطب السماني الشيخ الأستاذ عبد المحمود .

و قد قدمها محمد دفع الله بصوت و روح العرفانيين الكبار و لم نرى فيه الفنان الذي يقدم المدائح ، و ليته قام بتسجيل عدد من المدائح لمكتبتي الإذاعة و التلفزيون كما سبقه إلى ذلك الكثير من الفنانين الكبار ، عبدالعزيز محمد داوود و خضر بشير و صلاح بن البادية و الأمين عبد الغفار و غيرهم من الفنانين الذين أثروا المكتبة السودانية بتسجيلات قيمة المدائح النبوية الشريفة .

الفنانة هدى عربي و من كلمات الشاعر الكبير إبراهيم العبادي و من ألحان الحاج محمد أحمد سرور قدمت لنا أغنية ( برضي ليك المولى و الموالي ) ، و هي أغنية تعد إمتحاناً صعباً لكل مغني و مؤدي .

من كلمات الثنائي الشيخ إبراهيم العبادي و الحاج محمد أحمد سرور عاد الفنان محمد دفع الله ليقدم لنا ( ببكي و بنوح بصيح ) ، و قد قدمها لنا بمزاج عالي و صوت راكز و حلق بنا في عالم عمه ( حاج طه ) دون تقليد أو تكرار ، و يبدو أن محمد دفع الله سيكون بمثابة المنقذ لهذا الموسم الذي جاء في ظروف بالغة التعقيد .

( نغيم فاهك يا أم زين دواي ) من كلمات الشاعر الكبير علي المساح و التي أستخدم فيها أسلوب المداح الكبار و جاء علي ذكر نفسه و ذكر صديقه الشاعر الكبير محمد بشير عتيق ، تغنت لنا بها هذا المساء الفنانة مكارم بشير .

( الرشيم الأخضر ) رائعة الشاعر الكبير الأستاذ محمد بشير عتيق و الفنان الملحن العظيم عبد الكريم عبدالله مختار ( كرومة ) ، إستمعنا لها بصوت الفنان الشاب أحمد محمد عوض ، و قد تجلى و أبدع و أجاد في أداءها .

و الحلقة كانت جميلة في مجملها حيث أستعرضت عدداً من ألحان الأغنيات التي جارت المدائح في الكلمة و اللحن .

غداً إن شاء الله نلتقي ،،،

كمال الزين