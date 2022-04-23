شاهد بالصور.. بطلة المسلسل السوداني الضجة سكة ضياع تتسبب في ضياع عقول المئات بعد جلسة تصوير قامت بنشرها ظهرت فيها وهي تكشف عن ساقيها





نشرت الممثلة السودانية الصاعدة والأنيقة روبي كمال صور جديدة وذلك على إحدى حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشرت بطلة المسلسل الضجة سكة ضياع الذي يعرض هذه الأيام, الصور التي قامت بالتقاطها خلال جلسة تصوير حديثة, زظهرت في إحداها وهي ترتدي ملابس قصيرة كشفت عن جزء من ساقيها.

الحسناء روبي أحدثت ضجة داخل مواقع التواصل بجلسة التصوير الأخيرة, حيث وجدت صورها اهتمام منقطع النظير بعد ساعات قليلة من نشرها.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد جاءت معظم التعليقات مشيدة ومتغزلة في الممثلة الواعدة, ومن أبرز التعليقات تعليق من أحد المنبرشين كما أطلق عليه المتابعون, قال فيه: (نجمة سكة ضياع, ضيعتي عقول مئات الشباب بصورك دي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين