شاهد .. فيديو مسرب لرقيص عروس يثير ضجة غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان





أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان ضجة غير مسبوقة وصاحبته ردود أفعال واسعة.

وبحسب الفيديو الذي رصدته محررة موقع النيلين من إحدى الصفحات الناشرة له والتي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, فقد تم تصوير المقطع لرقيص عروس من إحدى صالات الأفراح.

وانتقد متابعوا المقطع الشخص الذي قام بتصويره والجات التي قامت بتسريبه, نظراً للزي الخاص الذي ظهرت به العروس وطريقتها في المثيرة في الرقص.

وطالب هؤلاء أصحاب المناسبات الخاصة بضرورة توخي الحذر, فيما ذكر بعض المعلقين أن الفيديو قديم وأن العروس ليست أجنبية واضحة من ملامحها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين