الاعتداء على قس وتمزيق الكتاب المقدس إثر هجوم على كنيسة بالجزيرة





قال المبشر دلمان استفانوس، إن شخصاً هاجم، كنيسة بولاية الجزيرة، أثناء أدائهم الصلاة، وقام بالاعتداء ضرباً على القس، استفانوس عادل، بسبب رفضهم إخلاء الكنيسة ووقف العبادات فيها. ومزق المعتدي الكتاب المقدس، وكسر الكراسي داخل الكنيسة، وازدرى الديانة المسيحية، كما حاول الاعتداء على النساء المسيحيات بالكنيسة في الـ 10 من أبريل الجاري، على حد تعبير دلمان. وأضاف دلمان، أن القس ذهب لقسم الشرطة لأجل تدوين بلاغ جنائي، في مواجهة المعتدي والحصول على أورنيك بغرض العلاج عقب الاعتداء عليه، بيد أنه تفاجأ ببلاغ دونه ضده بواسطة أحد أفراد الشرطة، وتم حبسه لعدة ساعات قبل أن يتم الإفراج عنه بالضمانة العادية. وأشار دلمان، بحسب ”صوت الهامش“ إلى انعقاد أولى جلسات محاكمة القس، الأحد الماضي، وتم رفعها إلى الـ 25 أبريل الجاري، بسبب عدم حضور الشاكي ”الشرطي“. واعتقلت السلطات بولاية الجزيرة مسيحيين، من بينهم المبشر دلمان والقس، استفانوس عادل، أواخر فبراير المنصرم، بتهمة إثارة الفوضى، وأجرت تحقيقاً معهم في مركز للشرطة.

صحيفة الحراك السياسي