حلا الترك بتصرف غريب تجاه والدتها بعدما هنأتها بإعلانها الرمضاني الجديد





لم يرُق للعديد من المتابعين تصرف الفنانة البحرينية الشابة تجاه والدتها منى السابر، بعدما وجهت لها الأخيرة التهنئة بمناسبة طرح إعلانها الجديد لشركة ”زين“.

وكانت منى السابر قد هنأت ابنتها على غرار العديد من المشاهير والمتابعين بمناسبة هذا الإعلان الجديد، رغم الخلافات التي حصلت بينهما، إلا أن حلا ردّت على بعض المتفاعلين باستثناء والدتها، ليتضح للجمهور أن الخلافات ما زالت قائمة.

وتمنى بعض المتابعين من حلا لو أنها جاملت والدتها أمام الجمهور، كون الأخيرة قدمت لها التهنئة، مشيرين إلى أنه مهما كان هناك خلاف بين الأم وابنتها، فإن ذلك لا يعني انعدام المجاملة، من قبل البنت تجاه والدتها، مشيدين بتصرف الأم وتهنئتها لحلا الترك عندما كتبت لها :“موفقة يا بنيتي حبيبتي“.

وكان من أبرز المتفاعلين مع الإعلان الجديد لشركة زين، الإعلامية السعودية لجين عمران، والفنانة ليلى عبدالله، إضافة إلى مئات المعلقين، فردت حلا الترك على بعضهم من خلال التعليقات أو الاستعانة بإيموجي القلب الأحمر.

وقدمت حلا الترك مقاطع غنائية في الإعلان برفقة عدد من المشاهير، كما أطلت بلوحات راقصة وملابس تراثية ، وعلقت على الفيديو قائلة :“اهلاً اهلاً مرحبتين..بمن كان عمره سنتين..و كبر على الكرسي مع زين ..أبي رايكم بالإعلااان“.

ولم يكن هذا الفيديو الإعلاني الوحيد الذي شاركت فيه حلا الترك في رمضان الحالي، حيث قدمت أغنية إعلان زين بعنوان ”مكتوبة علينا مكتوبة“ بمشاركة الفنانة اللبنانية نادين نجيم، حيث شكّل حضور الأخيرة تأثيرا قويا بين الجمهور، لاسيّما أنها عوضت بظهورها في الإعلان الغنائي، غيابها عن المارثون الرمضاني لهذا العام.

وطرح الإعلان الدعائي، عدة مواضيع مرتبطة بالتنمّر والعنصرية والتفرقة العرقية، مع تأكيد التمسّك بالهوية والأرض، والطفولة كانت العنوان الرئيسي للعمل الإعلاني، من خلال طرح بعض حقوقهم الإنسانية سواء في التعلّم أو المعاملة الحسنة البعيدة من العنف وسلبهم براءتهم الطيّبة.

وكانت الرسالة الأخيرة في الإعلان، هدفا واضحا من أجل الأرض والتوقف عن أذيّتها، بعبارة: ”لا يجب ان تكون جنديا كي تخوض حرب.. لا بندقية آمن على الدنيا من القلب“.

الإعلان الرمضاني لشركة الاتصالات، حمل عنوان ”مكتوبة علينا مكتوبة“ أدّته الفنانة حلا الترك، من كلمات هبة مشاري حمادة وإخراج سمير عبد المسيح.

مزمز