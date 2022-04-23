فنانة تجميل تستخدم الشامبو لتبييض أسنانها.. وأطباء يحذرون





كشفت فنانة تجميل بريطانية، أنها تستخدم شامبو أرجواني اللون للحصول على أسنان ناصعة البياض، برغم تحذيرات الأطباء من أن هذه الطريقة تضر أكثر مما تنفع.

ويستخدم الشامبو الأرجواني عادةً لتثبيت لون الشعر في الصبغة الشقراء، ويحتوي على أصباغ بنفسجية مطحونة للمساعدة في تحييد اللون النحاسي أو الأصفر للشعر.

ولكن فنانة الرسم على الأظافر ساسكيا وارد، من مدينة مانشستر البريطانية، تدعي أن رغوة الشامبو الأرجواني التي تضعها على أسنانها قبل النوم، تتركها بابتسامة لامعة، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقالت فنانة التجميل ساسكيا وارد: ”رغم أن طعم الشامبو لاذع، فأنا استخدمه لأنه يترك أسناني ناصعة البياض“.

وبينت وارد، 24 عاماً، أنها تتلقى المديح باستمرار حتى أن طبيب أسنانها أبدى إعجابه ببياض أسنانها.

وتضع ساسكيا قشورا مركبة فوق أسنانها الحقيقية، ولكنها تعتقد أن طريقتها ستعمل مع الأسنان الطبيعية أيضًا.

ونشرت فنانة التجميل الشابة، فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تستخدم الشامبو الأرجواني لتنظيف أسنانها

وقالت:“ أضع القليل من الشامبو الأرجواني على فرشاة أسنان وأبدأ في تنظيفها“.

وحظيت طريقتها بإعجاب الكثيرين الذين أكدوا في تعليقاتهم، أنهم سيجربوها لأنفسهم.

ومع ذلك، دعا أحد أطباء الأسنان، إلى التوقف عن أخذ النصائح الطبية والخاصة بالعناية بالأسنان من أشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي غير مؤهلين لتقديمها.

وحذر الدكتور خالد قاسم، كبير متخصصي تقويم الأسنان في شركة ”إيمبريز“ لطب الأسنان في إسبانيا، من اتباع طريقة ساسكيا في تنظيف الأسنان، مشدداً على أن الشامبو يجب ألا يوضع في الفم.

ونبّه الدكتور قاسم، في حديثه مع صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن الإنترنت مليء بالطرق الخاطئة لتبييض الأسنان في المنزل، ومن بينها الشامبو الأرجواني.

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