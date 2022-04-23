(الهدام) يهدِّد الجيلي ووالي الخرطوم يتعهّد بدعم الحلول الاسعافية





انعقد برئاسة ولاية الخرطوم اليوم، ملتقى مجابهة هدام الجيلي بمشاركة والي الخرطوم المكلف احمد عثمان حمزة، أمين عام حكومة الولاية والحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة الري، ديوان الحكم الاتحادي، وزارات الولاية، مصفاة الجيلي، شركات الغاز، لجنة أهالي الجيلي وممثلين للشركات.

وأكد والي الخرطوم، دعم الحلول الاسعافية الجارية الآن خاصة، وأن التكلفة الأولية تتحدث عن (400) مليون جنيه، وطالب باستنفار كل الآليات وتوفير الدعم المالي واللوجستي وتوفير الآليات والوقود والردميات حتى يكتمل الحل الاسعافي قبل الخريف القادم ومن ثم يتم الانتقال للحلول الجذرية.

وبحث الملتقى الحلول المطروحة لحل المشكلة بناءً على دراسة فنية تقوم باعدادها وزارة الري مع استمرار المعالجات الاسعافية.

وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بوزارة الري حسين موسى، أن صور الأقمار الصناعية للفترة من العام 1985م وحتى العام 2020م، أوضحت أن الهدام بدأ فعلياً من العام 2005م وحتى الآن أكثر من (500) فدان تم جرفها بواسطة الهدام بمعدل (90) متراً سنوياً تجاه المدينة.

في السياق، قالت وزارة الري، إن الحل يكمن في محورين الأول (جذري) دائم بعمل دراسة فنية ومحاكاة بواسطة برامج الحاسوب ومتابعة نتائج هذه المحاكاة، والثاني حل إسعافي سريع لتقليل معدلات الهدام واستخدام نتائج المسح المائي حسب توصية مركز البحوث الهيدوروكلية التي يتوقع ظهورها خلال الأيام القادمة.

وكان ممثل لجنة الهدام أوضح أن (80%) من الأراضي الزراعية ما يعادل (800) إلى (900) فدان تم فقدانها بسبب الهدام، كما اقترب الهدام من المدينة مسافة (300) إلى (400) متر بعد أن كان يبعد مسافة (3) كلم.

يذكر أن الملتقى أمّن على مشاركة كل أصحاب المصلحة الموجودين بالمنطقة بداية من مصفاة الجيلي والمصانع والشركات الموجودة بالمنطقة فضلاً عن استنفار البنوك ورجال الأعمال وتخصيص يوم كامل للاستنفار في القنوات الفضائية.

صحيفة الصيحة