السودانية اليمنية رغد البحاري: “دِراسة الضيافة حُلم تحقق”





تعتز خريجة الضيافة الجوية الشابة رغد البحاري باصولها السودانية اليمنية وتصف نفسها بالمحظوظه بالانتماء الي بلدين يتسمان بالعراقة والإرث التاريخي الباذخ، وتلفت إلى أنها نهلت من معين أهل والدها السودانيين التعامل بعفوية والنقاء والكرم والشجاعة، وقالت انها أخذت من صفات أهل والدتها اليمنيين الحكمة وتحمل الصعاب وعدم الاستسلام.

ورغد البحاري خريجة ضيافة جوية من أكاديمية هاي لفل للطيران، نشأت وترعرت وقضت معظم سنوات عمرها في صنعاء اليمنية التي درست فيها “أساس في مدرسه ٢٢ مايو اليمنية” والثانوي في مدارس التفوق.

وتأمل الشابة التي تبلغ من العمر ١٨ عاماً في تحقيق حلمها ورغبة والدتها في أن تكون جزء من أسرة الطيران، وقالت إنها وفي سبيل ذلك درست الضيافة التي اعتبرت انها كانت حُلم وتحقق، وكشفت عن أن البعض طلب منها دخول المعاينات التي أجرتها شركة بدر للطيران لاستيعاب خريجي ضيافة جوية إلا أن عدم جلوسها لامتحان الرخصة حال بينها والمنافسة على الوظائف،وتلفت إلى أن هدفها التعيين في شركة طيران بدر مضيفة جوية.

الخرطوم: طيران بلدنا