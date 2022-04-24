بالفيديو.. ردة فعل بطل كمال الأجسام “بيج رامي” بعد اكتشافه مقلب رامز جلال





حل بطل كمال الأجسام المصري، رامي السبيعي، الشهير بـ “بيج رامي”، ضيفًا ببرنامج “رامز موفي ستار”، الذي يعرض عبر فضائية MBC مصر، ويقدمه الفنان رامز جلال.

وانتابت بيج رامي حالة من الخوف الشديد خلال تنفيذ مطاردات مقلب رامز موفي ستار، وظل يردد: “لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وبعد اكتشاف بيج رامي مقلب رامز، احتضنه قائلا: “يا راجل أول مرة أشوفك تعمل كده، أنا في الحاجات دي أضعف مما يمكن”، ليرد عليه رامز: “أنا مش حمل نفخة، ده ممكن يعصرني”.

وأشار بطل كمال الأجسام، إلى أن أول شيء فكر به أثناء المقلب هو أولادي، معلقًا: “افتكرت ولادي اللي في البيت حرام عليك، أنا تعبت أقسم بالله”.

وعن سبب رفضه ارتداء باروكة الشعر أثناء تصوير المشهد برفقة الممثل العالمي فان دام، رد بيج رامي: “أقسم بالله لو شوفت أنا كان منظري عامل ازاي كنت هتضحك”.

صحيفة المرصد