معتصم محمود يكتب : عربات الاتحاد ومواتر (٩) طويلة





رفض قادة الاتحاد العام قرار رئيس الاتحاد بتسليم السيارات لتكون في فناء الاتحاد وتستخدم في العمل الرسمي فقط.

رفضوا تنفيذ القرار لتظل السيارات في خدمة الخاص، من بينها سيارة قيل إنها تعمل في مناطق الذهب!!

معتصم أصدر قراره بعد أن تبيّن له الكلفة العالية للسيارات والتي قيل إن نثرية الوقود للسيارة الواحدة تصل الى 300 ألف في الأسبوع بخلاف الصيانة، من ذلك سيارة طه فكي التي تحتاج لمليارين حسب ما ادعاه!!

هذا هو التغيير الذي وعدونا به!!!!

هذا هو تطوير الكرة السودانية الذي زعموا!!!!

شُلّة التغيير كانت قد اقامت الأرض واقعدتها بسبب سيارة هكر لبروف شداد أهدتها له شركة جياد.

أهدته السيارة كما اهدت مثلها لرموز العمل الرياضي من إداريين، لاعبين وصحفيين.

شداد وعقب تنحيه أعاد السيارة الهدية للاتحاد، لكن مجلس الإدارة حينها بقيادة معتصم وأسامة أعادوها له باعتبارها هدية (شخصية) من جياد.

قرار مكتوب في المحاضر، لكنهم تراجعوا عنه يوم أن عاد شداد مجدداً وهزمهم في الانتخابات.

تراجعوا عنه واوعزوا لصحافة المكرمات وتوابعها من أقلام هتك الأعراض بمهاجمة الرجل، بل والتعرض لزوجته في سابقة مثلت قمة الانحطاط المهني والانهيار السلوكي!!

صحافة المكرمات والكورال المصاحب ومن بينها للأسف أقلام هلالية ظلت لأعوام تتعرّض لشداد بسبب السيارة متجردين من كل وازع أخلاقي أو ضابط مهني.

حين عادت شُلة الحَلّة مؤخراً لقيادة الاتحاد العام كان أول همها السيارة الهكر التي تقف امام منزل شداد بالخرطوم٢.

اوقفها شداد في الشارع العام حتى يراها القاصي والداني ويعرف تفاهة ما يشغل بال الاتحاد.

الغريب أن الثنائي الذي كان أكثر إلحاحاً في استعادة السيارة (الشاعر وكلكول) هما الأكثر تمسكاً الآن بسيارات الاتحاد!!

(لا تنه عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيم).

تمسك قيادات الاتحاد ورفضهم تسليم السيارات يؤكد ما ذهبنا إليه من أن قيادة الاتحاد لم تعد بيد معتصم.

رئيس الاتحاد الفعلي معلومٌ للكافة.

معتصم الغلبان لم يستطع تعيين صديقه مجدي رغم فارق الإمكانَات بين مجدي والموظفة التي تجلس على كرسي الأمانة العامة.

معتصم لم يستطع إنفاذ مبادرة لم الشمل وبات طريفي جديد في الاتحاد.

قلبي مع معتصم وهو يتعرّض لكل هذه المهازل.

كلام سياسة

أحسنت ولاية الخرطوم وهي تمنع الترادف في المواتر.

المطلوب مراعاة الحالات الاستثنائية، فهناك آباء يذهبون بأبنائهم للمدارس بالمواتر.

استثناءات بضوابط أمنية مشددة ولساعات محددة تنتهي بانتهاء الدوام.

مطلوب قرار آخر بمنع استخدام المواتر بعد منتصف الليل كليةً.

قرار منع الاستخدام أقوى من قرار منع الترادف.

٩ طويلة بعد منع الترادف يمكن ان يغيروا التكتيك باستخدام موترين بدلاً من الترادف في موتر واحد.

امنعوا استخدام المواتر بعد منتصف الليل مع إزالة بؤر الجريمة ومقرات ٩ طويلة.

مقرات ٩ طويلة معلومة وهي غابة السنط، فضاء السكة حديد والقطارات المتوقفة. عشوائيات ٩ طويلة داخل السوق المركزي وحتى المحلي.

عشوائيات (٩) طويلة في الأحياء الجديدة شمال وشرق سلاح المدرعات.

مطلوب تعديل القوانين بما يسمح للمواطنين الدفاع عن أموالهم وتطبيق حد الحرابة على اللصوص.

صحيفة الصيحة