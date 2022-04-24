انتبه.. ما تراه عيناك أولا يكشف شخصيتك فورا!





مع انتشار الاختبارات التي تعتمد على الخدع البصرية، تظهر من وقت لآخر صور، قد تؤشر إلى شخصيتك، وذلك اعتماداً على ما تراه أولاً.

كما تجتاح تلك الصور والاختبارات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم التفاعل معها بشكل واسع عبر التعليقات.

ومؤخراً، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة جديدة نشرتها شركة Factories، ضمنها مجموعة صور، وأرفقت بتعليق مفاده أن أول ما تراه عيناك منها يدل على شخصيتك، وفيما إذا كنت قاسيا أم لا؟، على أن تكون طريقة الحل هي المؤشر.

ما رأيته أولا يكشف شخصيتك

كما ستدل بدورها عن أي قسم من الدماغ تستخدم، وستخبر أيضا عن الكثير من جوانبنا.

فهل أنت صديق جيد؟، أم أنك مغرور عطش للسلطة، سنكتشف ذلك اعتمادا على ما تراه أولا.

فإذا رأيت الصورة الأولى وهي عبارة عن رسومات تحمل ورق شجر، فأنت صاحب شخصية مرحة وغريبة جدا، كما أنك مغامر تحب السفر وتعلّم أشياء جديدة على طول الطريق.

كذلك أنت صديق رائع، والجميع من حولك يعرفون ذلك، فمشاعرك صادقة ولا تخفى أبداً.

أما إذا وقعت عينك على الصورة الثانية، وهي عبارة عن لوحة تحمل أزهاراً وردية اللون، فأنت ذو روح طيبة وحساسة، تشعر أنك في أفضل حالاتك حينما تكون محاطاً بأحبائك.

كما أنك محبوب من الآخرين، فأنت تشع بالإيجابية أينما ذهبت ويحبك أصدقاؤك لهذا.

والصورة الثالثة التي تحمل دوائر بألوان من مشتقات الأزرق، فهي تدل على أن أنت شخص هادئ نسبيا، لكنك متحمس للأشياء التي تهمك، كما أنك تحب من كل قلبك ويمكنك أن تمنح أصدقاءك وعائلتك القوة كلما شعروا بالحزن أو الإحباط.

باقي النماذج..

فيما تشير الصورة الرابعة وتحمل أشكالا هندسية من مشتقات الأحمر، فتدل على أن لديك حسا فكاهيا رائعا يجعل الناس يضحكون، ويعد أفضل سماتك، هذا إلى جانب الصدق التام والجرأة بقول الحقيقة.

في حين تدل الصورة الخامسة التي تظهر مخططات باللونين الأسود والأبيض، على أنك لا تخاف ما تريد، فأنت محبوب وجدير بالثقة ويعتبرك الناس صديقًا جيدًا ومخلصًا.

أما الصورة السادسة، وهي عبارة عن لوحة باللون الزهري تخترقها خيوط بوري أغمق، فتشير إلى أن لديك قلبا طيبا وجديرا بالثقة وروحا حلوة وطيبة، إلا أنك خجول بعض الشيء خصوصا في التجمعات الكبيرة، كما أنك تكره الغرور والتماهي وتفضل السماح للآخرين بأخذ زمام المبادرة.

صور ومعلومات أخرى

وتشير الصورة السابعة وتظهر دوائر تتداخل مع بعضها بأولوان مختلفة، على أنك شخص تحب الخروج والتعرف على أشخاص جدد، وتستمتع بتكوين صداقات جديدة، حتى عند مواجهة التحديات فإنك تواجهها بموقف متفائل وتبحث دائمًا عن المتعة في الموقف.

واللوحة الصفراء بخطوط بيضاء وهي الثامنة، فتؤكد أنك إنسان يقدر أصدقاءه، ويعتبر عائلته فوق كل شيء آخر، كما أنه يحب المنافسة ويتعامل معها بإيجابية.

أما الصورة التاسعة وهي خطوط زرقاء مائلة تداخلت بها أخرى سوداء، فتدل على أنك لا تهتم بالمال أو الأشياء المادية، بل أنت دائمًا تقدر تجارب الحياة والأشخاص أكثر من أي شيء آخر.

والعاشرة التي ظهرت فيها خطوط ملونة طريقة مائلة فتشير إلى أنك تبحث دائما عن الجانب الإيجابي، وهذا ليس صعبا عليك، خصوصا أنك تعلم ما يسعدك فأنت منفتح الذهن ويمكنك دائمًا أن تجد الخير في المواقف الصعبة.

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