لمراقبة المحتوى المسيئ ..جوجل ترحب بقانون الخدمات الرقمية لكبح عمالقة التكنولوجيا





رحبت شركة «جوجل» بأهداف قانون الخدمات الرقمية الذي أقره الاتحاد الأوروبي أمس لكبح قوة شركات التكنولوجيا الكبرى ومراقبة محتواها المسيء أو غير القانوني.

وقال المتحدث باسم «جوجل» في تصريحات صحفية اليوم إن الشركة ترغب في العمل مع صانعي السياسة الأوروبية لمعرفة التفاصيل التقنية المرتبطة بهذا القانون للتأكد من انه مناسب للجميع.

وأكد أن «جوجل» ترحب بأهداف هذا القانون لجعل الإنترنت مكانا أكثر أمانا ويتمتع بالشفافية والمحاسبة.. مشيرًا في نفس الوقت إلى سعي الشركة لاستمرار استفادة المستخدمين الأوروبيين والمبدعين وأصحاب الأعمال من فوائد الإنترنت المفتوح، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من القانون وتطبيقه فان التفاصيل ستكون مهمه للغاية.

في حين أعلن المتحدث باسم شركة «تويتر» أن الشركة تسعى إلى مراجعة تفاصيل هذا القانون في أقرب وقت، مشيرا إلى أن الشركة تدعم وجود قانون ذكى ومتطور يحقق التوازن بين تجنب الإساءة والمحتويات المضللة عبر الإنترنت وبين فوائد الإنترنت المفتوح.

المصري اليوم