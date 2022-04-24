شاهد بالفيديو: زول سغيل يهدد إعلامية شهيرة على الهواء مباشرة “أنا وراك والزمن طويل”





من خلال إستضافة له عبر إحدى الإذاعات السودانية التي طل عليها زول سغيل رفقة إبن أخيه ومقدمة البرنامج لينا زين العابدين تحدثا عن العديد من المواضيع المتعلقة بحياته الشخصية ومسيرته العملية.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فإن من ضمن فقرات البرنامج وجود عدد من الصور والضيف يتحدث عنهم وفي الحلقة التي كان ضيفها زول سغيل كانت الإعلامية الاء المبارك” لوشي ” حاضرة ضمن الصور التي أرادت المذيعة الحديث عنها.

زول سغيل ذكر بأنه لم يلتق من قبل بلوشي ولم تربطه بها اي صلة وتوعدها باستضافتها في برنامج “الفتيل” حيث قالها بطريقة تهديد مقرونه باتسامة ” انا وراك والزمن طويل”.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)