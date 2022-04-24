تدخل سريع من جمهور الصدمة في السعودية لمساعدة مسنّ





أظهر جمهور السعودية تفاعلًا مباشرًا وسريعًا بشكل إيجابي مع مسن يبحث عن عمل للإنفاق على أسرته ضمن برنامج الصدمة 4 حلقة اليوم 23 رمضان.

رد فعل الشارع السعودي

وكان بطل الحلقة يبحث عن عمل في المولات والمراكز التجارية لأنه لا يوجد لديه دخل للإنفاق على أسرته وبدأت كلمات المسن تلفت أنظار البعض ورويدًا رويدًا زاد التفاعل معه وتدخل المواطنون لتقديم العون والمساندة له. وفي الوقت الذي قدم فيه الجمهور الدعم والمساندة بنظراتهم أو كلماتهم بادر أحد المواطنين بتوفير وظيفة له وطلب منه مراجعته لاستلام العمل. وبعدما اكتشف أن المشهد تمثيلي قال المواطن إنه بادر بمساعدة المسن لأنه تخيل نفسه في نفس الموقف.

عن برنامج الصدمة 4

يذكر أن برنامج الصدمة يعرض بالتزامن في عدد من الدول لكشف رد فعل الجمهور على مواقف معينة يقوم بأدائها ممثلون في البرنامج. ويصور البرنامج في كل من السعودية ومصر والعراق بواسطة ممثلين من كل دولة، ويحاول البرنامج تسليط الضوء على بعض المظاهر السلبية في المجتمعات العربية ويرصد رد فعل المارة عليها.

مزمز