شاهد بالفيديو: المودل آيه آفرو تعتذر للمستشار السياسي للحركة الشعبية عادل الشيخ وتتوعد” السودان ده إلا تخلو لي”





ذكرت عارضة الأزياء السودانية ايه آفرو إنها كانت قد التقت بسعادة اللواء عادل الشيخ في تكريم مرضي السرطان وطلبت منه التقاط صوره عمل كغيرها من الفتيات اللاتي يركن لتوثيق اي لحظة في حياتهن.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز ) نفت آفرو علاقتها بصفحات مزيفة تتحدث بلسانها والتي من ضمنها صفحه نشرت صورتها مع المستشار وكتبت عنها مالم يرضها ويرضي سعادته والآن بصدد فتح بلاغات في جرائم المعلوماتية لمحاسبة كل من يقوم بالحديث عنها بما لايرضيها .

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)