شاهد بالصور.. أحدث إطلالة للنجمة “أفراح عصام” بعد غيبة تحصد آلاف التعليقات على منصات التواصل





حصد أحدث ظهور للنجمة السودانية “أفراح عصام” بعد غيابها لفترة عن الساحة الفنية، آلاف التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي.





وشغلت الفنانة الشابة “افراح عصام” المجالس الفنية، منذ تخرجها من برنامج نجوم الغد، مابين مؤيد لتجربتها، ومعارض، وحازت على نصيب الاسد من الظهور على الصفحات الفنية المتخصصة تسبقها الكثير من الاخبار المثيرة للجدل.

وأشعلت الفنانة أفراح عصام، مؤخراً السوشيال ميديا بتصوير فيديو كليب يحمل اسم (قصة ريدة جديدة) الأغنية التي طرحتها أفراح عصام من كلمات الشاعرة زوبا عثمان، وشارك فيها مجموعة من الشباب والفتيات.

الخرطوم: (كوش نيوز)