شاهد بالفيديو.. الفنانة السودانية إيمان الشريف تلهب حفل في القاهرة وتحصل على نقطة بالدولار في شكل (غمتة)





أحيت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف حفل في العاصمة المصرية القاهرة لصالح مهرجان فال وجمال حضره جمهور غفير من أبناء الجالية السودانية بمصر.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو تم تصويره خلال الحفل تجاوب الجمهور مع المطربة التي ألهبت حماسهم بأغانيها الشهيرة.

حيث قدمت خلال المقطع الأغنية الضجة (يا بلولة النار ولعت) والتي أشعلت بها الحفل, وهو ما دفع بعض النساء للصعود للمسرح وتحفيزها بأموال النقطة.

وقد قامت إحداهن بتحفيزها بالعملة الصعبة (الدولار) حيث قامت داخل ثوب الفنانة, وقد فسر بعض المتابعين للمقطع اللقطة على أنها نقطة في شكل (غمتة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين