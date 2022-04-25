شاهد بالفيديو: قالها أمام الملأ.. طلقتها عشان “الفسخ والجلخ ” إنفصال زوجين وإنهاء حياتهما الزوجية على الهواء مباشرة





خلال مقطع فيديو متداول بمنصات التواصل الإجتماعي ظهر عبره شاب تحدث بكل شفافية عن رأيه في الفتيات اللاتي يستخدمن كريمات التفتيح.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد أجاب الشاب على السؤال المطروح ” رايك شنو في البنات البستخدمو الكريمات” حيث جاء رده صادماً بأنه طلق زوجته الثانية بسبب الفسخ والجلخ لأنه لايحبذ اللون الأبيض واكتفى بالحديث إذا رغبت الأخري في استخدام الكريمات سوف أبحث عن الجمال الطبيعي.

الخرطوم:(كوش نيوز)