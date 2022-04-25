منوعات

كبار السن أكثر كرماً من الشباب

2022/04/25
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جدة
Pic by HotSpot Media - 72-YEAR-OLD GRANDMA HAS SPENT £20K ON NIGERIAN TOYBOY HUBBY - IN PIC - Angela Nwachukwu and CJ Nwachukwu on their wedding day in Nigeria, April 2015 - A 72-year-old grandma has revealed how she spent her entire life savings on her Nigerian toyboy husband. Angela Nwachukwu, from Dorset, met CJ, 27, on Facebook in February 2015. The pair, who have a 45-year-old age gap, hit it off and she flew over to Africa to marry him two months later. But when she arrived home to England and applied for a visa for her new husband, she was devastated when it was denied. Now Angela has spent £20,000 visiting him in Nigeria and trying to get CJ, a computer engineer, over to England....SEE HOTSPOT MEDIA COPY 0121 551 1004

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن المتقاعدين هم الجيل الأكثر كرماً مقارنة بالفئات العمرية الشابة، وذلك يعود لأن «هرمون الحب» يجعلهم أكثر عطاء مع التقدم في السن، وهو ما يدحض الاعتقاد المتعارف عليه بأن كبار السن أكثر بخلاً.

وفي الدراسة الصادرة أخيراً عن جامعة كليرمونت للدراسات العليا في كاليفورنيا، عُرض على عدد من الأشخاص مقطع فيديو مؤثر عاطفياً يصور أباً يصف مشاعره تجاه طفله البالغ عامين المصاب بسرطان الدماغ، ثم طُلب من أولئك التبرع بالمال للمستشفى من مجهول، فتبرع كبار السن 65 وما فوق، بما يقرب من ثلاثة أضعاف ما تبرع به الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 35 عاماً.

وقد نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن الباحثين قولهم إن أدمغة كبار السن أظهرت مستويات أعلى من «الأوكسيتوسين»، وهو هرمون مرتبط بالتعاطف والكرم ومن وظائفه مساعدة الأزواج والأمهات والأطفال على الترابط العاطفي.

وقال الدكتور بوك زاك الذي قاد الدراسة: «إن الذين أطلقوا أكبر قدر من هرمون»الأوكسيتوسين«لم يكونوا أكثر كرماً في التبرع للأعمال الخيرية فحسب، بل أظهروا أيضاً العديد من السلوكيات المساعدة الأخرى». كانوا يتطوعون بشكل متكرر ويتبرعون بمزيد من دخله، كما كانوا أكثر رضا عن حياتهم.

وفي التجربة، أتيحت للمشاركين فرصة الفوز بـ 40 دولاراً مع فوز جميع الفئات العمرية بالمبلغ نفسه، وعندما سئلوا عما إذا كان سيقدمون تبرعاً سرياً للمستشفى، تبرع من هم بين 36 و64 عاماً بمبلغ 9.30 دولارات في المتوسط وهو ضعف مبلغ 4.64 دولارات الذي قدمه الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً. أما المجموعة التي يزيد عمر أفرادها عن 65 عاماً، فتبرعت بمبلغ 12.45 دولاراً، وهو ما يقرب من 2.7 ضعف ما تبرع به الأصغر سناً.

يعتقد الباحثون أن السبب يعود إلى أن كبار السن يملكون المزيد من الخبرة الحياتية ما يتيح لهم التركيز على التعاطف، وهذا يدفع الدماغ لإطلاق المزيد من «الأوكسيتوسين»

صحيفة البيان

2022/04/25
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