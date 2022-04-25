لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟





في مشهد جنائزي اقتصر على المقربين فقط، شيعت الفنانة سمية الخشاب جنازة والدتها التي توفيت بالأمس، وذلك بعد صلاة ظهر اليوم الأحد إلى مثواها الأخير بمقابر المنارة بوسط مدينة الاسكندرية.

وظهرت سمية الخشاب خلال تشييع الجثمان متشحة بالسواد حيث حجبت ملامحها بارتداء نظارة سوداء وشال أسود، وسط تجمع من أهلها والمقربين منها خلال مراسم التشييع.

ولفت نظر المشيعين للجنازة غياب الفنانين والعاملين بالوسط الفني عن تشييع جنازة والدة سمية الخشاب، على الرغم من علاقاتها المتعددة بكثير من الفنانين، ومبادرة جميع الفنانين لنعي والدة سمية الخشاب وتقديم العزاء لها.

وشهدت الجنازة حضور العشرات من أهلية الفقيدة والمقربين منها وبعض المواطنين في الاسكندرية في غياب تام للنجوم أو المشاهير من أصدقاء إبنة الفقيدة.

لماذا غاب الفنانون ؟

وعزا الكثير غياب الفنانين إلى أسباب أهمها تشييع الجنازة في مدينة الاسكندرية في نهار رمضان، حيث يستلزم الامر تكبد مشقة السفر نهارًا من القاهرة إلى الاسكندرية أثناء الصيام.

الأمر الثاني انشغال معظم الفنانين بالموسم الرمضاني الحالي للدراما والمسلسلات التي لم ينتهي أبطالها من تصوير بعضها قبل أيام قليلة من انتهاء الموسم.

ثالث الأسباب قد يكون بسبب إقامة عزاء والدة الفنانة بالقاهرة – حيث لم تعلن بعد سمية الخشاب عن موعد العزاء أو مكانه – وهو ما قد يغتنمه الفنانون لتقديم واجب العزاء للفنانة سمية الخشاب عوضًا عن حضور الجنازة.

نعي والدة سمية الخشاب

وتوفيت بالأمس والدة الفنانة سمية الخشاب، حيث كتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “إنا لله وانا إليه راجعون، توفيت الي رحمه الله والدتي الغالية، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، نسألكم الدعاء”.

وأدت أسرة سمية الخشاب صلاة الجنازة على والدتها الراحلة في مسجد المواساة وسط الإسكندرية، قبل أن يوارى جثمانها الثرى بمقابر المنارة وسط الاسكندرية.

صدى البلد