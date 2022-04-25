توقعات بإرتفاع درجات الحرارة بجميع أنحاء البلاد





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى ليشمل جميع أنحاء البلاد ومن المتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في غرب البحر الأحمر وهطول أمطار خفيفة متفرقة فى أجزاء من جنوب البلاد.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس للـ 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحراري ، الفاصل المداري يمر اليوم شمال كسلا الدمازين و جنوب الأبيض ، مارا بالنهود وجنوب نيالا والجنينة.

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافي ومشمس فى كل من أبوحمد ودنقلا وكريمة و عطبرة وشندي والخرطوم كسلا وحلفا الجديدة والفاشر ، وسيكون الطقس غائماً جزئياً في حلايب والقضارف ود مدني الدويم والجنينة والأبيض ووادي حلفا وسنار وكوستى وام البنين وأبو نعامة ونيالا والنهود و زالنجي والضعين وبابنوسة وسيكون الطقس غائماً كليا ببورتسودان. فيما تنشط حركة الرياح فى شلاتين وستشهد رشاد والدمازين وكادوقلي رخات خلال الفترة الليلية.

سونا