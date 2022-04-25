توجيه تهمة القتل العمد لعدد من المتهمين فى قضية الشهيد محجوب التاج





وجهت محكمة الشهيد محجوب التاج طالب طب جامعة الرازى فى جلستها اليوم تهما لعدد من المتهمين تحت المواد 21 /130/186 وهي مواد تشتمل علي تهم ،الاشتراك الجنائي ،القتل العمد والجرائم ضد الإنسانيه وهي تهم تواجه المتهمين من السادس وحتى الحادي عشر.

كما وجهت المحكمة الاتهام للمتهم الخامس تهمة التستر الجنائي بجانب تهمة أخرى تحت المادة ١٧٥ الامتناع عن تقديم المساعدة للشهيد محجوب.

فيما أطلقت المحكمة سراح المتهمين الثالث عمر النعمان والرابع وليد العوض لعدم كفايه الأدلة وضعف البينة، وأمر القاضي بالأفراج عن أحد المتهمين بالضمانة على أن يودع مبلغ 5 ملايين جنيه في خزينة الدولة كضمان.

ورفعت المحكمة جلستها على أن تعاود الانعقاد في التاسع من شهرمايو القادم وذلك للاستماع لشهود الدفاع عن المتهم الأول. وأوضح محاموالدفاع في مرافعاتهم أمام القاضي بان موكليهم غيرمذنبين وان لحظة وقوع الجريمة هناك بينات تؤكد عدم ضلوعهم في الجريمة وذلك لوجود بينات وشهود على ذلك.

سونا