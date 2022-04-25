إكتمال الترتيبات لتفويج المركبات السفرية





أكدت الإدارة العامة للمرور اكتمال كافة الترتيبات الفنية لتفويج المركبات السفرية من ولاية الخرطوم إلى ولايات البلاد المختلفة وذلك يوم الخميس القادم لتمكين المواطنين من قضاء عطلة عيد الفطر المبارك مع ذويهم. وأوضح الفريق نصر الدين محمد عبدالرحيم مدير الإدارة العامة للمرور خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي اليوم الذي عقدته الإدارة العامة للمرور بدار الشرطة ببري والخاص بتفويج المركبات السفرية بحضور مديري الدوائر والإدارات بالإدارة العامة للمرور والذي يجيء تحت شعار ( أوصل سالم)،اوضح أن مشروع التفويج نبع كفكرة مرورية منذ العام 2002م بعد الزيادة المضطردة في عدد المركبات الخاصة والعامة وضيق الطرق الدخلية إضافة للسرعة الزائدة التي يستخدمها بعض سائقي المركبات مما نتجت عنه زيادة واضحة في الحوادث المرورية راح ضحيتها أبرياء.

وابان أن التفويج يهدف إلى تقليل نسبة وقوع الحوادث المرورية بتحديد السرعة للمركبات ومنع التخطي الخاطي وتكثيف انتشار منسوبي المرور على طرق المرور السريع لإحكام عمليات الضبط المروري للمركبات. و اشاد بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الإعلامية لإنفاذ برامج التوعية والإرشاد لكافة مستخدمي الطريق باعتبار أن الإعلام شريك في تحقيق السلامة المرورية، مضيفاً أن إدارته وضعت عدداً من التدابير الاحترازية لمنع وقوع الحوادث المرورية باستخدام التقنية في برنامج التتبع الجغرافي للمركبات إضافة للرادار، داعياً السائقين إلى ضرورة اتباع إرشادات رجال المرور والعمل بالنظم واللوائح المرورية المنظمة لعملية السير، مشيداً بدعم وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لبرامج وأهداف المرور.

من جانبه أوضح اللواء شرطة ياسر مضوي وقيع الله مدير دائرة المرور السريع أن عدد (3000) شرطي مرور سيتم نشرهم بطرق المرور السريع إضافة لعدد (350) ضابط مرور برتب مختلفة للمراقبة وتسهيل حركة السير بمشاركة عدد (348) دورية مرورية مجهزة بكافة تجهيزاتها الفنية للعمل في تفويج المركبات من خلال تدشين المشروع يوم الخميس القادم بحضور وتشريف وزير الداخلية المكلف المدير العام لقوات الشرطة ضماناً لوصول المواطنين الي ذويهم بسلام، كاشفاً عن تجهيز عنبر للإصابات والطوارئ لمصابي الحوادث المرورية بولاية نهر النيل.

العميد شرطة عمار رحمة الله مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم بالإنابة أشار إلى جاهزية مشروع التفويج بالولاية من خلال خطة خاصة بالعشر الأواخر استهدفت الأسواق ومداخل ومخارج الكباري والتقاطعات، مناشداً المواطنين بضرورة عدم تخطي الإشارة الحمراء في الطرقات الخالية وعدم عكس الشارع للحد من وقوع للحوادث المرورية .

الأستاذ أحمد الطريفي الأمين العام لغرفة البصات السفرية أكد جاهزية الغرفة لتوفير عدد (4000) بص لنقل المواطنين إلى ذويهم، كاشفاً عن عدم وضع أي زيادة على تذاكر السفر، مؤكداً العمل سوياً وبتنسيق تام مع إدارة المرور لتحقيق السلامة المرورية يذكر أن وزير الداخلية المكلف المدير العام لقوات الشرطة سيدشن يوم الخميس القادم بمنطقة الباقير جنوبي الخرطوم تفويج المركبات السفرية بمشاركة واسعة من كافة الجهات ذات الصلة.

وكالة سونا