إنتقادات لإذعة تنهال على المطربة رؤى محمد نعيم عقب ظهورها في برنامج إعترافات





واجهت المطربة الشابة رؤى محمد نعيم سعد عدد من الإنتقالات عقب ظهورها بقناة البلد الفضائية رفقة الإعلامية ملاذ ناجي في برنامج إعترافات الذي يستضيف عدد من نجوم الفن والمشاهير لمعرفة الحقائق التي يريد الجمهور معرفتها لمواكبة الجديد .

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد ظهرت رؤى وهي تتحدث بالطريقة التي كانت تمثل بها في مسلسل سكة ضياع شخصية ” دوكو” مما جعل رواد مواقع التواصل ومتابعي برنامج إعترافات ينهال عليها بالتعليقات الساخرة وردود أفعال غير متوقعة وذلك لأنها لم تخرج من شخصية الممثلة في الحلقة حيث كان يريد جمهورها أن تفصل بين شخصيتها في التمثيل والطبيعة ولكن قالت رؤى إنها تتعامل بتلك الكيفية في الواقع والتمثيل.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)