شاهد بالفيديو.. شيخ سوداني يشرح طريقة إصابة العين والحسد بطريقة مضحكة (الواحد يعاين ليك يمصك مص) ومتابعون (وصفتهم بالمليمتر يا شيخنا)





شرح شيخ سوداني خلال محاضرة قدمها أمام جمع من الناس طريقة الإصابة بالعين والحسد التي يعاني منها البعض بسبب تركيز أصحاب القلوب المريضة معهم.

وقال الشيخ في خطبته التي رصدتها محررة موقع النيلين أن البعض يقول عن صاحب الأملاك أنه قبل سنوات لم يكن يملك أي شيء.

وتابع: بطريقة مضحكة الأن يملك أراضي ومحلات تجارية في أماكن كبيرة ومعروفة وهو الأمر الذي يعرض الرجل المتحدثين عنه للعين.

وأضاف بلهجة مضحكة (والله يعاين ليك كدة يمصك مص), ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فإن حديث الشيخ وجد إعجاب الكصير من المتابعين, حيث كتب أحدهم (وصفتهم بالمليمتر يا شيخنا..شفط شديد).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين