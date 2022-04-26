التهم (120) بالة قطن .. الدفاع المدني بالموانئ يخمد حريقاً بأحد مخازن بورتسودان





قضى حريق على (120) بالة قطن، مساء الإثنين، بمخزن (8) في مدينة بورتسودان، من جملة سعة المخزن التي تقدر بنحو (750- 800) بالة، قبل أن تتمكن شرطة الدفاع المدني بهيئة الموانئ البحرية من السيطرة عليى الحريق الذي استمر نحو ساعتين قبل إخماد النيران، فيما رجحت مصادر أن يكون الحريق بسبب الاشتعال الذاتي.

واوضح مدير شرطة الدفاع المدني بالموانئ العقيد عبد الله صافي، أن الحريق شب في حوالي الساعة الرابعة مساءً، مؤكداً تحرك قواتهم فوراً إلى مكان الحدث، واثنى على جهود أفراد الشرطة في احتواء الحريق، مشيراً إلى أن المخزن بسعة (100 × 150) متراً، ويقع بحي الأسكلا القديم ببورتسودان.

وفي السياق، أشاد مواطنو حي الأسكلا بجهود شرطة الدفاع المدني بهيئة الموانئ البحرية لاستجابتها السريعة لاحتواء الحريق قبل انتشاره والذي قد يطال الحي المجاور للمخازن خاصةً وأن القطن سريع الاشتعال.

صحيفة الصيحة