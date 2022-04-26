انتعاش الطلب على مستلزمات خبيز العيد





ارتفع الطلب على شراء مستلزمات خبيز العيد في الأسواق وخاصة من قبل شريحة النساء من أجل الإعداد المبكر للمخبوزات والحلويات لعيد الفطر المبارك.

وأوضح التاجر عصام الكباشي أن السوق يشهد انتعاشاً ملحوظاً لمبيعات مستلزمات الخبيز والحلويات، مشيراً الى انخفاض أسعار دقيق سيقا ووصل سعر الباكت 6.500 جنيه والكيلو بواقع 700 جنيه وسعر كريستالة الزيت 1 لتر بمبلغ 2 ألف جنيه وكيلو النشادر بألف جنيه والفانيليا المحلية العبوة بـ150 جنيهاً والباكت عبوة 12 حبة القطعة بألف جنيه والمستوردة سعر الباكت 3500 جنيه ووصل سعر الكافوري الكيلو بـ6 آلاف جنيه وتباع حسب الطلب وكيلو النشادر بـ700 جنيه والمكسرات سعر الوقية 500 جنيه وسعر سمنة أصيل عبوة صغيرة 1500 جنيه والعبوة الكبيرة 2500 جنيه وعلبة السمسم بألف جنيه والكاسترد الكيلو بواقع 700 جنيه.

صحيفة الصيحة