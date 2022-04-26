مصطفى شعبان يكشف سر عدم زواجه إلى الآن: «خطبت مرة زمان وده نصيب»





رد النجم مصطفى شعبان، على أسباب عدم زواجه أو ارتبطاه حتى الان قائلا: «أنا عازب لحد دلوقتي عشان نصيب ولسه محصلش نصيب، وكل حاجة لها جوانب حلوة وجوانب وحشة، والسينجل لها جوانب ايجابية وجوانب ناقصة ولكن أنا مش شاغل بالي ومش بدور على حاجة».

وكشف الفنان مصطفى شعبان، خلال حواره ببرنامج «حبر سري»، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن أنه ارتباط بفتاة عام 2006 ولم تكتمل خطوبتهما، مضيفا: «خطبت مرة زمان في 2006 ولكن متفهمناش وكنا صغيرين وقتها وكان في حماس عندنا بس معرفناش نكمل ولم نستمر كتير».

وتابع: «اقرأ شائعات ارتباطي باستمرار ومعظمها من الزميلات اللي بدخل معاها أعمال، ومبقتش تشغلني هذه الاخبار وأنا قبلت من البداية أكون شخصية عاملة وطبيعي الجمهور هيبقى اقسام وأنواع عليا».

المصري اليوم