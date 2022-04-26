بالفيديو.. صاحبة أكبر وجنتين… أوكرانية تنفق 1600 جنيه استرليني على عمليات التجميل





خضعت العارضة الأوكرانية على “إنستجرام”، أناستاسيا بوكريشوك (32 عامًا)، على مدى أعوام لعدد هائل من عمليّات التجميل، التي شملت حشو البوتوكس والفيلر، وإعادة تشكيل الذقن والفكّ وشفط الدهون بهدف إبراز وجنتيها.

وذكر موقع “ديلي ميل” البريطاني أنّ المؤثرة التي يتابعها أكثر من 82 ألف متابع على تطبيق “إنستجرام”، أنفقت أكثر من 1600 جنيه استرلينيّ لتُصبح صاحبة أكبر وجنتين في العالم.

دروس طبية عبر الانترنت

وأشار الموقع إلى أن بوكريشوك تعيش حاليًا في إسطنبول، وحقنت نفسها سابقًا باستخدام دروس طبية عبر الإنترنت، قبل أن تستعين بطبيب تجميل لإدارة الحقن.

وقالت بوكريشوك: “أنا أحبّ هذا المظهر. كنت فأرًا رماديًا من قبل، وأصبحت الآن ملامحي متناسبة أكثر”.

أنف كبير جدًّا

وأضافت: “كان أنفي كبيرًا جدًا”، مدّعية أنّه احتلّ وجهها بالكامل.

وتابعت: “الآن لديّ فم ووجنتان، ويبدو الأمر على ما يرام”.

الثقة بالنفس

وعندما سُئلت عمّا إذا كانت قد حظيت باهتمام أكبر بسبب مظهرها الجديد، أجابت: “بالطبع أحظى باهتمام أكبر وأكثر رومانسية. لكن الأمر لا يتعلّق بخديّ، بل بثقتي بنفسي التي زادت”.

وأضافت: “تعتقد أمي بأن هذا جنون بعض الشيء، لكن ماذا يمكنها أن تفعل. لا أندم أبدًا، لا أشعر بأيّ ندم، أنا سعيدة بمظهري”.

بوابة فيتو