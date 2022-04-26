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بالفيديو.. نادية الجندي تكشف عن مفاجأة بشأن أجرها في فيلم الباطنية

2022/04/26
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نادية الجندي

كشفت الفنانة المصرية نادية الجندي، عن مفاجأة بشأن أجرها في فيلم الباطنية.

وقالت الجندي، خلال لقاء لها في برنامج “مراحل مع علي العلياني”:”أجري في فيلم الباطنية 6 آلاف جنيه، وبعدها ملايين”.

وكانت نادية الجندي أوضحت أنها لا ترى أي وجه للشبه أو المقارنة بينها وبين الفنانة نبيلة عبيد، موضحة أن علاقتهما عادية كزملاء في العمل.

صحيفة المرصد

2022/04/26
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