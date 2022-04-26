الارصاد الجوية: درجات الحرارة تحافظ علي إرتفاعها التدريجي





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى ارتفاعها التدريجي على قيمها في معظم انحاء البلاد بينما تنخفض درجات الحرارة الصغري انخفاضا طفيفا في جنوب واوسط البلاد ومن المتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في غرب البحر الأحمر وهطول أمطار خفيفة متفرقة فى أجزاء من جنوب البلاد.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس للـ 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحراري ، ويمر الفاصل المداري اليوم شمال كسلا وجنوب الخرطوم شمال ودمدني والابيض جنوب الفاشر وشمال نيالا والجنينة

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافي ومشمس فى كل من وادي حلفا أبوحمد ودنقلا وكريمة و عطبرة وشندي والخرطوم ، وسيكون الطقس غائما جزئياً في كسلا وحلفا الجديدة والفاشروالقضارف ود مدني الدويم و والأبيض وسنار وكوستى وام البنين وابو نعامة ونيالا والنهود و زالنجي والضعين وكادوقلي وبابنوسة وستشهد الجنينة زخات مطر خلال الفترة النهارية. فيما تنشط حركة الرياح فى شلاتين وستشهد بورتسودان وحلايب رشاد الدمازين زخات خلال الفترة الليلية.

سونا