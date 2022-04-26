بقيادة وزارة الدفاع..خطوة في السودان تّجاه الألعاب والمفرقات النارية





مطالبات للتجار بعدم بيعها والتبليغ الفوري طواعية لمن بحوزته هذه الألعاب المحظورة عبر الرقم 5960 لجهة وقوعهم تحت طائلة القانون حال ضبطها طرفهم.

أعلنت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن إطلاق مبادرة عيدٍ خالٍ من الألعاب الخطرة.

وقالت المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالإنابة، رحبة سعيد عبد الله، بحسب وكالة السودان الرسمية، الثلاثاء، إنّ المبادرة تشمل حملة توعية إعلامية شاملة بمشاركة مكوّنات المجتمع للقضاء على ظاهرة الألعاب والمفرقعات النارية.

وأشارت إلى تنظيم حملات ضبط وتجفيف للألعاب ووالمفرقعات النارية التي تمّ حظرها منذ العام 2016م بمشاركة وزارة الدفاع (مفتش عام مفرقعات السودان) وهيئة الجمارك السودانية والدفاع المدني ونيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وشرطة مباحث المستهلك ومباحث التموين والجهاز القومي لحماية المستهلك والأمن الاقتصادي وفرع المواصفات بالخرطوم والجمعية السودانية لحماية المستهلك.

وكشف الأمين العام للجهاز القومي لحماية المستهلك نصر الدين صالح مشاوي عن ضبط 3000 قطعة ألعاب ومفرقعات نارية محظورة حملة الضبط ، وستستمر الحملات خلال الأيام القادمة .

باج نيوز