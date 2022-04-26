إسحق أحمد فضل الله: مئتان





النُذر بإنفجار في دارفور …. ظلت واضحة منذ شهرين … إلى درجة أننا و آخرين كتبنا عنها

الأمر ليس مفاجئاً ٳذن …

و ليس مفاجئاً جملة تعنى

أن سبب العجز ليس هو المفاجأة …

و ليس مفاجئاً مع وقوع الخراب أشياء تعنى شيئاً واحداً …

تعنى العجز …

و مجزرة دارفور ما فيها هو

: المهاجم معروف …

و الأسلحة الكثيفة تعنى أن المهاجم ليس جماعة … بل جيش …

و أسلحة كثيفة تعنى جهات ممولة

و أسلوب القتال الذي لم يكن …. أضرب و أهرب … بل أضرب و أزحف يعني أن من يضربه الجيش هذا ليس هو المواطن فقط بل الدولة ذاتها و المجتمع کله

و المشهد يعني معنى جديداً لأركو مناوی

و معنى جديداً للدعم السريع

و معنى جديداً لإتفاقية جوبا ..

و معنى جديداً للحكومة

و المعنى هذا إن كان هو العجز فإن المشهد يعني جنازة السودان

…….

و منذ شهرين نُحدِّث هنا عن أن الشرق يعد لانفجار

و أن الغرب يعد لانفجار

و الأسبوع الماضي نجد أن الوفد الأخير لإرتريا يتكون من الضابط الذي يمسك ملف السودان و الذي هو ذاته من أشعل أثيوبيا

(( … و إرتريا نكتب منذ سنوات عن أنها أكملت ضم القضارف و كسلا إليها …. فهناك ملكية البيوت أهلها إرتريون …. بأوراق هوية سودانية … و أن كسلا الشوارع فيها أزياء أرترية و الأغاني التي تدوى في السوق من الميكروفونات أرترية … و العملة الكثير منها عملة أرترية .. و كسلا تنتظر شيئاً ..))

تنتظر الشيء الذي يؤجل الإنتخابات الآن و الذي سوف يفجِّر السودان كله و إلى الأبد

فالإنتخابات …. تقوم على الرقم الوطني

و الرقم الوطنى أُكمل لملايين الأرتريين

و غرباً الأمر يتخطى الأوراق إلى الآر بي جي ..

…….

و حقيقة أن الأمر مُدبَّر حقيقة يكشفها أسلوب المخابرات …. الأسلوب المتمهِّل

و الإنقاذ لمـا جـاءت كان أول ما تفعله هـو نزع الأسلحة

و عمل ضخم طويل يجرى

و المخابرات تلك و لإيقاف التنظيف تحوِّل العصابات إلى جيوش …

……….

و لا حديث عن دعم دول لكل خراب …. فالحديث ممل

لكن

الطيب سيخة كان يجد اللغة المناسبة

و يطلق أكبر حملة لجمع السلاح … و يكاد ينجح …. ثم .. ؟

والآن ما ينجح / و لا شيء غيره ينجح/ هو … إغلاق الحدود

و جمع السلاح

و من يريدون هذا هذ هم تسعة و تسعون من كل مائة … و التعامل معهم يقود إلى النجاح ..

و بقاء …. أو ذهاب … كل الزعماء يعتمد على التعاون في الأمر أو الذهاب

و أي أسلوب غير هذا عليه أن يجيب على …

لماذا …. مـا جـاءت للسودان حكومة و إلا و كانت مشكلتها الأولى هي التمرد

و أن يجيب على أسئلة مثل

: متى نجحت اللغة و طق الحنك و أي أسلوب غير القوة في إيقاف أو منع الخراب .

الآن … و في يومين مئتا قتيل …

و الوجع هذا هو الدافع الأعظم لتجنيد الناس هناك ضد من يصنع الموت هذا …

جماعة كانت الجهة التي تصنع الخراب أو قبيلة أو مرتزقة أو وحوش يجهلون تماماً ما يجري في العالم …

و يجهلون أن الخراب سوف يتناولهم هم

و السطر الأخير هذا عن الإقناع هو كلام فارغ

فالإقناع الوحيد الذي يفهمه الناس الآن هو

أن البندقية لا تسمع غير لغة البندقية …

إسحق أحمد فضل الله

#آخر_الليل

الثلاثاء/ ٢٦/إبريل/٢٠٢٢