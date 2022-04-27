بالصور.. (تفاصيل مثيرة) إجراء عملية جراحية لطفل سوداني قطع له والده “عضوه الذكري” في حادثة مُفجعة





إجريت يوم الثلاثاء عملية جراحية بالعاصمة المصرية القاهرة، للطفل السوداني سفيان 9 سنوات بسبب قيام والده الذي يعاني من مشكلات نفسيه بقطع عضو الطفل الذكري.

وكان “سفيان” يعول والدته ويصرف عليها بعد هجرة والده خارج البلاد، وبيع كل ممتلكاته، وعودته بلا شيء مما سبب له الاضطرابات النفسية.

وتعود تفاصيل الحادثة التي تبدو أغرب من الخيال، إلى أن والد “سفيان” كان قد اغترب، وقبل أن يسافر باع كل ممتلكاته لكي يوفر مصروفات السفر، ومكث فترة طويلة بالغربة، إلا أنه عاد بخفي حنين، بعد فشله في أن يحصل على عمل بأجر مجزي.

عاد بعدها إلى السودان وأصيب باضطراب نفسي، وهو يشاهد أمامه طفله الصغير يذهب يومياً إلى السوق ليشتري ليمون بالجملة، ويبيعه بالقطاعي، لينفق على والديه.رغم صغر سنه.

وادخل الطفل مستشفى بحري الحوادث، ومكث أكثر من شهرين، عانت معه والدته، التي لازمته، وتدافع خيرون لتسفيره إلى مصر بعد أن تداولت الحادثة منصات التواصل، وستجرى له اليوم عملية تجميل، بالإضافة إلى عملية جراحية لاستخراج البول طبيعي.

الخرطوم: (كوش نيوز)