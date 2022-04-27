شاهد بالفيديو.. ما هو سبب بكاء الفنانة رؤى محمد نعيم في برنامج (اعترافات)





عبر الفنانة السودانية المثيرة للجدل رؤى محمد نعيم سعد عن استيائها من سؤال طرحته عليها مستضيفتها الصحفية ملاذ ناجي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد إستضافت ملاذ الفنانة والممثلة ونجلة الممثل الشهير محمد نعيم سعد عبر برنامجها اعترافات الذي يذاع عبر قناة البلد.

وكشفت رؤى عن تفاصيل زيارتها للجيش السوداني ضمن عدد من الفنانين الذين زاروا الفشقة وقاموا بتسجيل اغنية دعماً للجيش السوداني الذي يحرس الوطن هناك ووجدوا عليها انتقادات حادة على مواقع التواصل المختلفة.

حيث تحدثت عن الانتقادات التي وجهت لها وزملائها الفنانين وقالت انها أقدمت على هذه الخطوة دعماً للمقاتلين الذين تركوا أسرهم وذهبوا للدفاع عن الوطن, ثم أجهشت بعدها بالبكاء.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين