يشمل (٢٠٠٠) بص: بدء تفويج البصات السفرية الخميس





من المقرر انطلاق حركة تفويج البصات السفرية، الخميس المقبل لكل ولايات البلاد ذهاباً وإياباً، عبر أكثر من (٢٠٠٠) بص تغطي الخطوط السفرية المختلفة.

وقال رئيس الغرفة القومية للبصات السفرية، أحمد عبد الحميد، لـ(السوداني) إن حركة التفويج تبدأ الخميس المقبل، لكل ولايات البلاد بالتنسيق مع إدارة المرور، التي جهزت نحو (٣٥٠) دورية للتفويج، موضحاً أن الأسطول السفري يضم حوالي (٤) الآف بص، ولكن المرخص منها حوالي (٢٥٠٠) بص، أما البصات الجاهزة للعمل حاليا في حدود (٢٠٠٠) بص، وأضاف: “حركة السفر تواجه تحديات شح الركاب، وارتفاع التذاكر، وتكلفة التشغيل”، وتابع: (السفر أصبح ليس ضرورة وأولوية للناس، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة للمواطنين”، مشيراً لتوقعات بتراجع مستمر في أعداد المسافرين هذا الموسم، مقارنة بالمواسم الماضية.

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني