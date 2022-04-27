تعليق الزيارة إلى الروضة الشريفة بالمسجد النبوي





علقت وكالة المسجد النبوي زيارة الروضة الشـريفة خلال الفترة من 27 رمضان وحتى 2 شـوال 1443هـ وذلك حفاظاً على سلامة الزوار والمصلين وتهيئة الظروف المناسبة لهم.

وقالت في بيان لها : ضمن في تقديم أرقى الخدمات للمصلين والزائرين، وبعد أن من الله على مئات الآلاف من الزوار بالصلاة في المسجد النبوي والروضة الشريفة خلال شــهر رمضان المبـارك، وللكثافة المتزايدة فـــي أعداد قاصدي المسجد النبوي، ســــــيما في صلاتي التراويح والقيام وصلاة عيد الفطر المبارك.

وحيث جرت العادة خلال السنوات الماضية بتعليق زيارة الروضة الشريفة خلال أيام العيد، فقد تقرر هذا العام تعليق زيارة الروضة الشـريفة خلال الفترة من 27 رمضان وحتى 2 شـوال 1443هـ حفاظا على سلامة الزوار والمصلين وتهيئة الظروف المناسبة لهم وتمكينهم من الزيارة بكل يسر وسهولة.

صحيفة البيان