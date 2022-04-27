توقع إنخفاض درجات الحرارة فى شمال البلاد





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى فى شمال البلاد ومن المتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في غرب البحر الأحمر وهطول أمطار خفيفة متفرقة فى أجزاء من أقصى جنوب البلاد.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس للـ 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحراري ، الفاصل المداري يمر اليوم جنوب كسلا وشمال الدمازين ماراً بكوستي وجنوب الأبيض والفاشر وشمال الجنينة .

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافي ومشمس بوادى حلفا وأبوحمد ودنقلا وكريمة فيما تنشط حركة الرياح فى شلاتين وعطبرة وشندي والخرطوم وكسلا وحلفا الجديدة والفاشر والقضارف وود مدني والدويم وأم البنين وأبو نعامة ، وسيكون الطقس غائماً جزئياً في كل من الأبيض وسنار وكوستى ونيالا والنهود والضعين والدمازين ورشاد وكادوقلي وبابنوسة وستشهد زالنجي والجنينة رخات خلال الفترة الليلية . يكون الطقس غائم كلياً ببورتسودان، أما حلايب فستشهد رخات خلال الفترة النهارية.

سونا