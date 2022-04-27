شاهد بالفيديو: (شدو حيلكم يا المغتربين) حسناء سودانية تبدي دهشتها واستغرابها من الأسر السودانية وتعلق ” السودان حالتو صعبة والناس امورهم واضحة”





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله حسناء سودانية أبدت الدهشة والإستغراب من الأسر السودانية التي تنعم بحياة كريمة رغم الأزمات التي يمر بها السودان.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد تعجبت الفتاة من حال الشعب السوداني الذي ينعم بالكثير من الخيرات رغم الظروف الطاحنة التي تمر به .

الفتاة ذكرت أن الفضل يرجع للمغتربين الذين يدعمون أسرهم وهم يتحملون المشاق والغربة من أجل أن تنعم أسرهم بحياة كريمة.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)