شاهد بالفيديو.. لحظة انقاذ سائق (دفار) سوداني من الموت بعد أن جرفته السيول هو وعربته بالمملكة العربية السعودية





لقي مقطع فيديو متداول بغزارة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي اهتمام الكثيرين, وذلك نسبة ما يحتويه من لحظات عصيبة.

وبحسب الفيديو الذي رصدته محررة موقع النيلين فقد قام بعض الرجال بإنقاذ سائق عربة (دفار) سوداني الجنسية, بعد أن علق هو وعربته داخل سيول كبيرة بالمملكة العربية السعودية.

متداولوا المقطع لم يحددوا المنطقة التي علق فيها المواطن السوداني والتي اجتاحتها السيول, ولكن كل التركيز كان مع عملية الإنقاذ التاريخية.

حيث قام فريق الإنقاذ بمد الرجل بحبل ومن ثم قاموا بسحبه من السيول التي كادت أن تجرفه لولا عناية الله ومساعدة الرجال له.

وجاءت كل التعليقات التي تابعتها محررة موقع النيلين شاكرةوحامدة للمولى عز وجل ومشيدة بفريق الإنقاذ الذي أسهم في انقاذ المواطن.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين